Na vijftig jaar tussen de dahlia's denkt kweker Sturm stilletjes aan stoppen

Maar ondanks dat het een hobby voor het plezier is, is het hard werken om alles tiptop in orde te krijgen en te houden. En dat breekt Frans vanwege zijn rugklachten steeds vaker en meer op. Hij heeft pijn. En dus denkt hij zo stilletjes aan het afbouwen en stoppen met zijn hobby.

Maar voor het zover is, is hij nog druk in de weer met de laatste voorbereidingen van de open dagen dit weekend. Zaterdag en zondag is iedereen die dat wil welkom op een van zijn twee velden om de bloeiende pracht en praal te komen bewonderen. Met het open weekend wil hij zijn dahlia-jubileum vieren.

Onderscheiding

En dat is dan het tweede feestmoment dat hij houdt ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag. Afgelopen weekend was er al een besloten bijeenkomst met onder andere burgemeester Dijksterhuis van de gemeente Borsele die hem onderscheidde tot Heer van Borsele. Vanwege al zijn werk en de vele prijzen die hij in de wacht heeft gesleept met zijn bloemen.

Ook commissaris van de koning Han Polman was te gast. Hij had de eer om de nieuwste Dahlia van Sturm te dopen; de Sturm Sweet Nicole. Vernoemd naar zijn vriendin Nicole, als dank voor de vele steun en de aanmoedigingen om door te gaan. Want eigenlijk wilde Frans al eerder stoppen met zijn plantentuinen. Maar Nicole spoorde hem aan om nog even door te zetten en ten minste voor zijn vijftigste jubileumjaar te gaan.

De dahlia's van Sturm staan in volle bloei (foto: Omroep Zeeland)

En dat jubileumjaar heeft hij groots aangepakt. Want waar er normaal 'maar' zo'n 3.000 dahlia's groeien en bloeien, staan er nu een kleine 7.000 in volle bloei verdeeld over een kleine 700 verschillende soorten.

Behalve een jubileumjaar is dit jaar ook het beste jaar van alle jaren dat hij dahlia's kweekt. Nog nooit heeft hij zoveel bloemen gehad als dit jaar. Hoewel het vorige maand tijdens de hitte kantje boord was. "Toen hingen de bloemen slap en gingen ze alleen maar slapper hangen", maar door de regen die op de recordhitte volgde, zag hij de bloemen per dag groeien en 'ontploffen', en dat resulteert nu in een zee van verschillende kleuren.

Frans Sturm heeft nog nooit zo'n goed jaar gehad als dit jaar (foto: Omroep Zeeland)

Maar tijd om ervan te genieten heeft Frans niet. Hij is al vaak tussen zijn dahlia's te vinden, maar vanwege de open dagen die voor de deur staan, is hij er nog vaker. Alle bloemen die er al een beetje verlept uit beginnen te zien, worden weggehaald. Zodat de dahlia's waar hij al zijn liefde en zaligheid in legt er van het weekend nog beter bij staan dan anders.

En volgend jaar volgt er nog gewoon een nieuw jaar vol met dahlia's. Daarna wil Frans Sturm het gaan afbouwen en het kleinschaliger aan gaan pakken.

Vanmiddag vertelde Sturm in het radioprogramma de Zeeuwse Kamer over zijn passie.