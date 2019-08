Burgemeester Lonink: 'Wetgeving medicinaal wiet kweken moet veranderen'

Burgemeester Jan Lonink van Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

Lonink pleit daarom dat de wetgeving wordt aangepast. "Ik wil met de gemeenteraad kijken hoe we dit op kunnen lossen, maar het is voornamelijk een probleem dat op landelijk niveau moet worden aangepakt." De burgemeester is geen fan van de huidige gedoogconstructie waarbij iedereen vijf planten in huis mag hebben. "De wetgeving is op dit moment schimmig. Burgemeesters kunnen hier slecht mee uit de voeten en de burger snapt er niets meer van."

Wel of geen vergunning?

De discussie over legaal wiet kweken voor medicinaal gebruik werd onlangs op gang gebracht door Philippe Rotthier. In februari vond de politie na een tip 40 wietplanten in zijn huis. Burgemeester Lonink besloot daarop dat de inwoner van de gemeente Terneuzen drie maanden uit zijn huis moest. Maar een rechter draaide die beslissing terug, omdat Rotthier de cannabis kweekte voor medicinaal gebruik en niet voor de handel. Rotthier wil nu een vergunning van de gemeente Terneuzen om cannabis te kweken.

Die vergunning gaat er volgens Lonink op korte termijn niet komen. Hij raadt medicinaal wietkwekers dan ook aan om zich te beperken tot vijf wietplanten. En daarnaast roept hij patiëntenverenigingen op om naar de minister van Volksgezondheid te stappen om te pleiten voor het toestaan van het thuis kweken van cannabis.

