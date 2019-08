Vroeger kwamen hier alleen zeemannen, nu is iedereen welkom

Bij het praathuis waren vroeger vooral mannen te vinden. Zeemannen, oudere mannen die een kopje koffie kwamen drinken. "Of een borrel", zegt Joop Schot glimlachend terwijl hij terugdenkt aan die tijd. Hij kwam er als kleine jongen niet binnen, maar herinnert zich nog dat altijd als hij langskwam, er wel iemand in het huisje zat.

Eerbetoon

Toen Schot afgelopen zomer de boot van zijn vader ging opknappen, viel het hem op dat het praathuisje er maar verlaten bij lag. Na de kleine opknapbeurt en het officiële moment is er van rust geen sprake. Tientallen mensen zijn gekomen om de heropening van het huisje te vieren en een speciaal voor de gelegenheid geschreven eerbetoon aan het praathuis ten gehore te brengen.

Joop Schot nam het initiatief om het praathuisje op te knappen (foto: Omroep Zeeland)

De vader van Schot heeft Alzheimer. Voor de officiële opening heeft hij zijn vader meegenomen naar het huisje. "Om hem te laten zien wat het geworden was. We hebben zitten praten in het huisje over vroeger. Dat gaat vanzelf als je binnen zit. Ik hoop dat andere mensen dat ook gaan doen."

Vooral mannen welkom

De reacties van de bezoekers van de opening zijn in elk geval positief. Want waar vroeger vooral mannen welkom waren in 'Ut Preatuus', mogen vrouwen vanaf nu ook naar binnen. En dat laat mevrouw Mees uit Tholen zich geen twee keer zeggen. "Het is prachtig geworden! Natuurlijk ga ik even binnen kijken en misschien kom ik binnenkort weer terug!"