Vijf Schouwse scholieren voor congres over tsunami's naar Japan

Schouwse scholieren naar Japan

De leerlingen met hun ouders (foto: Omroep Zeeland)

Vanmiddag gaven ze een korte impressie aan hun ouders, broertjes en zusjes in een klaslokaal van wat ze straks in Japan aan een gezelschap van zo'n 440 leerlingen uit 42 landen gaan vertellen, in het Engels. Sander Smits: "Ja het ging wel, de uitspraak is nog een dingetje maar dat komt wel goed. Ik ga het in Japan hebben over de eventuele invloed van de zeespiegelstijging op tsunami's of andere natuurrampen."

Anouck Gaanderse gaat praten over de 'meerlaagse veiligheid'. "Dat betekent dat je moet nadenken waar je bijvoorbeeld een ziekenhuis gaat bouwen, als je weet dat de zeespiegel gaat stijgen." Owen Monster heeft straks een voordracht over evacuatieplannen en wat de mogelijkheden zijn om die zo goed mogelijk uit te voeren.

Vita Luijten en Dominique Hoogteijling gaan voordrachten geven over de watersnoodramp en wat we er van geleerd hebben. Dominique: "Ik kan niet wachten tot we gaan, ik heb er onwijs veel zin in!"

Congres over tsunami's

Ieder jaar is er congres over tsunami's in Japan. En uit ieder land mag er dan een school op kosten van Japan naar het congres. Dit keer zijn dat leerlingen van het Pontes Pieter Zeeman. In totaal gaan er 440 scholieren naartoe uit zo'n 42 landen. De scholieren praten daar met andere jongeren hoe we met water om moeten gaan. Het programma bestaat uit een paar dagen congres en een paar dagen sightseeing.

De vijf VWO-5 leerlingen vertrekken 4 september en komen 12 september weer terug.