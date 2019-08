Britse Invasie van Veere in 1809 mislukte door Walcherse ziekte

Jacqueline Reiter vertelt over de mislukking van de Britse invasie in 1809 (foto: Omroep Zeeland)

Polderman: "De Britten hebben nog wel Veere beschoten maar de meeste burgers waren gevlucht, het enige wat nog tastbaar is zijn de kanonskogels in een aantal gevels in de stad Veere." De Britten die ziek waren geworden tijdens de Walcherenexpeditie, zoals de invasie ook wel genoemd werd, werden op het laatste moment verpleegd in de Grote Kerk, daarna trokken ze zich terug vanaf Breezand.

Pistolen gericht op Engeland

De ruim 40 toehoorders in het Veerse Museum hoorden onder meer het verhaal dat de Engelsen Antwerpen wilden innemen, omdat de Fransen daar oorlogsschepen bouwden. Polderman: "De Britten voelden dat alsof er pistolen op Engeland waren gericht." Vervolgens ging er van alle mis: strandingen, gebroken masten en de ziekte die heel veel soldaten het leven kostte. Zo'n 4.000 van de soldaten bezweken hieraan (tegen zo'n 100 gesneuvelde soldaten) voordat de troepenmacht uiteindelijk eind december werd teruggetrokken. Naar schatting nog eens 4.000 soldaten stierven na terugkeer aan de ziektes.

Tiny Polderman over de mislukte Britse invasie in 1809 (foto: Omroep Zeeland)

De lezingen werden door het museum georganiseerd in het kader van de Britse invasie in Veere in 1809, die komende weekend uitbundig gevierd zal worden in het historische stadje.