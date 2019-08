Strandwacht Marcel uit Zwijndrecht keert al 25 jaar terug naar Zeeuwse kust

Het is nog geen 20 graden en er schijnt een waterig zonnetje. Niet echt strandweer dus. Toch is er volop actie op het strand van Scharendijke, waar Marcel Huijbrechts een training geeft aan enkele jonge collega's. "Iemand heeft zijn vlieger laten landen op het hoofd van een jong meisje", legt Huijbrechts uit aan een collega. "Ze is gewond aan haar hoofd en haar vader is woedend op de man met de vlieger. Die is dan ook uit angst het water in gevlucht. Wat doe je?" Wouter denkt even kort na en besluit tot actie over te gaan.

"Dat het weer nu wat slechter is heeft alleen maar voordelen", vertelt Huijbrechts terwijl Wouter zijn collega's opdracht geeft om eerste hulp te bieden aan het gewonde meisje. "Dan hebben we tenminste tijd om dit soort oefeningen te doen. Dat is één van mijn belangrijkste taken hier. En daarnaast doe ik ook nog het reguliere reddingswerk."

Ik heb er zelfs mijn vrouw aan over gehouden." Strandwacht Marcel Huijbrechts

25 jaar geleden kwam hij als lid van de reddingsbrigade in Breda in aanraking met de Strandreddingsbrigade Westerschouwen. En sindsdien is hij er niet meer weg te slaan. "De sfeer is geweldig. Je bent hier met mensen afkomstig uit alle delen van Nederland. Iedereen blijft 's nachts slapen op de post en dat is erg gezellig. Ik heb er zelfs mijn vrouw aan over gehouden. Daarnaast is het rijden in de jeeps en varen op de boten leuk om te doen. En de omgeving is natuurlijk prachtig."

Strandwacht Marcel Huijbrechts is al 25 jaar actief aan de Zeeuwse kust (foto: Omroep Zeeland)

Terwijl twee boa's de boze vader proberen te kalmeren en Wouter zijn collega's helpt de man met de vlieger uit het water te vissen, vertelt Huijbrechts dat er in de 25 jaar dat hij strandwacht is op Westerschouwen een hoop is veranderd. "We zijn een stuk professioneler geworden. Dan bedoel ik het materiaal, maar ook de manier waarop we werken. Vroeger lagen we zelf ook nog wel eens in het zonnetje, terwijl onze collega's dan het werk deden. Die tijd is voorbij. Tegenwoordig zijn we continu bezig met onze taak."

Drugs

En dat is ook nodig zo blijkt, want ook de badgasten zijn veranderd de afgelopen jaren. "We redden nog steeds mensen uit het water en er lopen nog steeds mensen in een scherpe schelp. Dat is niet veranderd. Maar de instelling van badgasten wel. Mensen zijn tegenwoordig meer met hun telefoon bezig en letten daardoor niet op hun kinderen. En er zijn ook meer incidenten met drugs dan vroeger."

Wanneer blijkt dat zowel het meisje als de man met de vlieger het goed maken, maakt Huijbrechts een einde aan de oefening. "Einde casus", roept hij door de portofoon. "We gaan terug naar de post voor de evaluatie." Daar kijkt hij met een goed gevoel terug op de oefening én de afgelopen 25 jaar. Voorlopig denkt Huijbregts, in het dagelijks leven brandweercommandant, nog niet aan stoppen. "Zolang ik het fysiek nog aan kan en zolang ze me hier nog tolereren blijf ik terugkomen naar de Zeeuwse kust", besluit hij met een lach.