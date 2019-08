Zeeuwse zeearenden te volgen via GPS

Een zeearend tijdens de landing. (foto: Hans Huvers)

Staatsbosbeheer en de provincies, willen graag weten hoe ze bij hun plannen meer rekening kunnen houden met de zeearend. Dat kan bijvoorbeeld door menselijk medegebruik van gebieden te zoneren en rekening te houden met broed-, rust- en foerageergebieden. "De Nederlandse populatie zeearenden is nog niet zo groot, nu circa vijftien broedparen.", vertelt Dirk van Straalen van de Werkgroep Zeearend. "Daarom willen we graag meer weten over het gedrag van deze vogel, waarbij we het ruimtegebruik nauwkeurig in kaart brengen. Hoeveel ruimte is er in Nederland voor deze vogels, hoe kunnen we ze helpen in de natuur? Hoeveel hinder ondervinden ze door recreatie, vergiftigd aas of verkeer? Want er zijn meerdere bedreigingen in het leefgebied van zeearenden."

Rugzakje

De zender zit met een harnasje als een klein rugzakje op de vogel en met een zonnepaneeltje wordt de accu continu bijgeladen, zodat de vogels vier tot vijf jaar lang gevolgd kunnen worden. Elke vijf minuten worden de positie, snelheid en de hoogte van de vogels geregistreerd en twee keer per dag worden de gegevens doorgestuurd naar de onderzoekers. Hiermee worden de vliegbewegingen in kaart gebracht, in verschillende situaties qua terrein, seizoen, weersgesteldheid en tijd op de dag. Als de vogels in een gebied met windturbines terecht komen, slaat de zender elke drie seconden een positie op, zodat het vlieggedrag bij naderen van een turbine in detail kan worden geregistreerd. De vogels hebben geen last van de zender: het apparaatje weegt vijftig gram, ongeveer één procent van het lichaamsgewicht.