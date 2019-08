Zomers weer met tropische temperaturen op komst: vanaf morgen Nationaal Hitteplan van kracht

Zomer in Vlissingen (foto: Anne-Marie van Iersel)

Zoals het er nu naar uitziet kan het in Westdorpe tot een hittegolf komen, verwacht weervrouw Britta van Gendt van MeteoGroup. "Het wordt zomers weer met tropische temperaturen in delen van de provincie." Vandaag blijft de temperatuur aan de kust nog op zo'n 23 graden hangen vanwege een zeewind, maar in andere delen van de provincie wordt al 26 graden aangetikt. "Vanaf morgen wordt het in het oosten van de provincie 30 graden of meer", aldus de weervrouw.

Lokaal mogelijk 31 graden

Van Gendt verwacht dat de hitte tot zeker woensdag aan blijft houden. "Dit weekend hebben we twee stralende dagen met veel zon en af en toe wat sluierwolken. Aan zee wordt het 26 tot 27 graden, dieper de provincie in 30 graden en zondag lokaal mogelijk 31 graden. Na het weekend blijft het nog een aantal dagen van dat mooie weer: volop zon, weinig wind. Aan zee kan 's middags een windje opzetten, maar in het oosten gaan we toch naar de 30'ers." Na woensdag lijkt het voorlopig gedaan met de warmte, dan neemt de luchtvochtigheid. Donderdag krijgen we mogelijk te maken met onweersbuien, aldus Van Gendt.

Let op kwetsbare mensen

Met het hitteplan waarschuwen het KNMI en RIVM voor de risico's die de hitte met zich mee kan brengen. Er wordt opgeroepen om goed op elkaar te letten en dan vooral op kwetsbare mensen, zoals ouderen, baby's, chronisch zieken, mensen met overgewicht, mensen in verzorgingshuizen en mensen in een sociaal isolement.

Maatregelen tegen de hitte

Het RIVM adviseert om de komende dagen voldoende te drinken en dunne kleding te dragen die bescherming biedt tegen de zon. Daarnaast wordt geadviseerd de schaduw op te zoeken, de huid in te smeren met zonnebrandcrème, lichamelijke inspanningen te beperken en de woning koel te houden door bijvoorbeeld een ventilator.

Een hitteplan wordt vaker afgekondigd. Het laatste hitteplan was actief van 23 tot en met 28 juli. In die periode werd het met 40,6 graden in Westdorpe niet eerder zo warm in Zeeland.

