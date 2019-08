Na ophef vorig jaar weer veel gevloek in opening Nazomerfestival

Grof taalgebruik Zeeland Nazomerfestival (foto: Lex de Meester)

De directie van het Zeeland Nazomerfestival is zich bewust van de mogelijk kwetsende inhoud en heeft de genodigden vooraf gewaarschuwd. In de uitnodiging staat: "De voorstelling bevat teksten die de toeschouwers als grof zouden kunnen aanmerken". In de uitnodiging prijkt ook een kijkwijzer icoon wat wijst op grof taalgebruik.

Het stuk gaat over een scheldend en vloekend echtpaar zoals er in onze samenleving wel duizenden stellen zijn" Henk Schouten, directeur Zeeland Nazomerfestival

"Het is zeer onbegrijpelijk dat ze voor deze voorstelling hebben gekozen na alle ophef die er vorig jaar is ontstaan", zegt Treurniet die raadslid in de gemeente Middelburg is voor de ChristenUnie. Vorig jaar kregen de fracties van de ChristenUnie en de SGP veel boze reacties na de voorstelling De Blinden van het Collegium Vocale Gent, waarin één van de hoofdrolspelers hardop vloekte.

Volgens Statenlid Jan Henk Verburg (CU) is er vorig jaar na het festival door verschillende partijen, waaronder het ZNF, met elkaar gesproken. "Het feit dat ze nu waarschuwen komt daar hoogstwaarschijnlijk uit voort maar ik vind dat we dit in Zeeland niet moeten willen." Verburg heeft ook een uitnodiging voor de première gekregen maar heeft besloten om niet te gaan.

"Theater moet wat mij betreft blijven confronteren en blijven schuren", zegt directeur Henk Schouten van het ZNF. "Het stuk gaat over een scheldend en vloekend echtpaar zoals er in onze samenleving wel duizenden stellen zijn. We hadden het gescheld en gevloek er wel uit kunnen halen maar dan was het het niet het verhaal van Tom Lanoye geworden."

Wie ben ik gaat dinsdag in premiere in de schouwburg in Middelburg en is daar nog tot en met 7 september te zien.