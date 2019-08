Honderden 'militairen' slaan hun bivak op in Veere

Ruim 500 re-enactors uit heel Europa reizen af naar Veere waar ze niet alleen eten en slapen in een bivak, maar ook exerceren onder toeziend oog van hun officieren. Volgens Aad Quist van de organisatie is het vandaag een drukke boel. "De hele dag door komen er groepen aan, en die moeten een plekje krijgen om hun kampement op te slaan. Het is dus echt een heel gedoe."

Op leven en dood

Bij de militairen ging het in 1809 om een gevecht op leven en dood. Maar de acteurs van nu zijn ook gespannen voor de veldslag. "Het klinkt misschien een beetje raar, maar wij hebben diezelfde spanning", zegt Aad Quist. "Je probeert je helemaal in te leven in wat die soldaten en mariniers toen meegemaakt hebben, en je wordt er toch in meegezogen."

De opbouw van het bivak in Veere.

Heuse veldslag

Het bivak is te vinden aan de Kanaalweg Westzijde, ter hoogte van de grote Kerk. Het is dit weekend alleen te bezoeken met een toegangsbewijs. Zaterdag en zondag begint om 13.30 uur de Engelse landing die in een heuse veldslag verandert. De Frans-Hollandse troepen zullen de Veerse Torenwal met hand en tand verdedigen.