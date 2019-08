Zeeuws basisonderwijs: geen geld voor nieuwe zij-instromers!

"Acht stuks in totaal" aldus directeur Eric Reekers van TCOZ. "Maar wij hebben op dit moment geen aanvragen van schoolbesturen ontvangen." En dus zijn de nieuwe aanmeldingen tijdelijk geparkeerd tot er duidelijkheid over is.

En dat roept de vraag op hoe het kan dat de scholen geen interesse hebben in de nieuwe zij-instromers. De afgelopen jaren riep het Zeeuwse (basis)onderwijs meermaals om nieuwe leerkrachten. De oorzaak is volgens Reekers tweeledig. "Budget en begeleiding. Een zij-instromer krijgt betaald als leerkracht en dat duurt twee jaar. Aan de andere kant komt daar ook nog eens intensieve begeleiding bij van een andere leerkracht. En die ruimte en geld moet er zijn."

"Scholen hebben geld in hun budget om de gaande zaken te bekostigen. De schoolbesturen in Zeeland zijn veelal kleinere besturen dus het surplus, wat daarin zit, de ruimte, de marge om zij-instromers te begeleiden is niet zo groot."

Juf Annefleur staat voor de klas (foto: Omroep Zeeland)

Voor de zomer maakten we nog een reportage over juf Annefleur (foto) die uit de advocatuur stapte en het onderwijs in ging.

In totaal schat Reekers in dat er in Zeeland zo'n 35 zij-instromers zijn, maar hij weet niet precies wie waar is ingezet. Schoolbesturen koppelen dat veelal niet terug. Om daar meer openheid in te krijgen is TCOZ nu bezig met een inventarisatie waarvan een derde is afgerond. Op die manier hoopt Reekers een beeld te krijgen waar nog eventueel ruimte zit voor die nieuwe aanmeldingen. Want de zij-instromers blijven nu in Zeeland op een wachtlijst staan terwijl ze elders in het land wel voor de klas zouden kunnen.