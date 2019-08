GOES is klaar voor het avontuur in het zaterdagvoetbal

Jarreau Manuhuwa van GOES aan de bal in het gewonnen bekerduel tegen Huizen (foto: Orange Pictures)

Pennings is de nieuwe trainer van GOES. De oefenmeester uit Vlissingen is de opvolger van Rogier Veenstra en blikt vooruit op het nieuwe seizoen.

Is GOES klaar voor de competitie?

"Ja, dat denk ik wel en dat baseer ik ook op de training van gisteravond. De scherpte is er en de spelers zijn er ook aan toe om zich te richten op de competitie."

Wat wordt de doelstelling voor GOES?

"De club heeft zich daar al over uitgesproken. GOES moet een stabiele derdedivisionist worden. Vorig seizoen is daar een goede aanzet toe gegeven en nu moet het vervolg komen. Wij, als groep, willen het voorlopig even van wedstrijd tot wedstrijd bekijken en dan gaandeweg de competitie een gerichtere doelstelling formuleren."

Wie zijn favoriet voor het kampioenschap?

"Dat is lastig. Daar wil ik me nog niet aan wagen. Bijna elke ploeg heeft zich versterkt. Er zijn wat nieuwkomers die het vorig jaar goed gedaan hebben. Het is koffiedik kijken. Wat is wel kan zeggen is dat het een sterke competitie is."

Hoe kijk je naar de duels tegen Hoek?

"Dat is heel leuk voor het Zeeuwse voetbal, voor de clubs en voor het publiek, supporters en spelers zelf. Het geeft een extra tintje. Als je het mij vraagt als trainer dan is het één van de zoveel wedstrijden die je wil winnen. Alles daaromheen maakt het speciaal."

Hoe zie jij de kansen van Hoek in deze competitie?

"Ik ga daar geen uitspraak over doen. Ik werk niet met die jongens. Ik richt mij volledig op GOES. Het is aan de mensen van Hoek om te zeggen wat zij daarvan verwachten."

GOES mist morgen tijdens de start van de competitie een aantal spelers. Zo zijn Brian Meulmeester en Sylvio Hage geschorst. Sjoerd Verhulst en Daniel Wissel zijn ook niet inzetbaar vanwege blessures.

Twijfelgeval

Middenvelder Tim de Winter is een twijfelgeval in de selectie van trainer Ruud Pennings. De Winter heeft een heupblessure. Morgen wordt beslist of hij inzetbaar is. Miquel Crucq is hersteld van een bovenbeenblessure en kan meedoen.

"Een goede start tegen DOVO zou een mooi begin van de competitie zijn. Dat geeft vertrouwen", aldus Pennings.

Siebe Schets houdt zijn conditie op peil bij GOES (foto: Orange Pictures)

Bij GOES traint sinds twee weken ook Siebe Schets mee. De aanvaller uit Middelburg, die vorig seizoen nog voor FC Dordrecht speelde, is clubloos en houdt bij GOES zijn conditie op peil. Zijn zaakwaarnemer is nog op zoek naar een nieuwe club.