Vandepitte heeft vertrouwen in sterke selectie van Hoek

Reguillo Vandepitte verwacht dat Hoek met een sterke selectie bovenin de Derde Divisie gaat spelen (foto: Orange Pictures)

Hoek opent de competitie morgen met een thuiswedstrijd tegen FC Lisse. Vandepitte (29 jaar) spreekt zijn verwachtingen uit.

Kan Hoek een rol van betekenis spelen in de Derde Divisie?

"Ja, absoluut. Ik heb vertrouwen in onze ploeg en vind dat we kwalitatief een goede selectie hebben. We moeten sowieso azen op een plek in de top-drie. Het kampioenschap gaat niet makkelijk worden. Promotie ook niet, dat heb je vorig seizoen wel gezien. Maar we moeten wel voor de bovenste plekken meedoen."

Welke ploegen zijn favoriet voor het kampioenschap?

"Ik vind dat DVS'33 wel op nummer één staat. Als je ziet welke spelers ze hebben aangetrokken en wat er al zat. Ze hebben een sterke selectie en denk dat zij favoriet zijn. Over de andere ploegen kan ik niet zo heel veel zeggen."

Hoe kijk je naar de duels met GOES, de andere Zeeuwse ploeg in de Derde Divisie?

"Dat vind ik wel een leuk affiche. Ik denk dat deze wedstrijd wel iets extra's heeft. GOES zal gebrand zijn op een overwinning. Dat is andersom ook. Er zal ook op vrijdag gespeeld worden. Ik denk een groot deel van Zeeland wel gaat komen kijken. Voor het Zeeuwse voetbal is het goed dat er twee teams in de Derde Divisie zitten."

Wat verwacht je van GOES dit seizoen?

"Daar kan ik niks over zeggen. Ze hebben best wel wat kwaliteit laten gaan. Ik heb ze niet zien spelen, daar kan ik weinig over zeggen. Maar ik denk wel dat de stap van zondag naar zaterdag groter is. Of het een zwaar seizoen wordt voor GOES? Ja, maar voor ons ook. Je moet iedere week aan de bak."

Reguillo Vandepitte van Hoek in duel met Jeffrey Klijbroek van ODIN'59 (foto: Orange Pictures)

Jammer dat David Destorme weg is. Hij heeft het goed gedaan

David Destorme

Hoek trainde donderdag voor het eerst onder de nieuwe trainer Lieven Gevaert. "Het was een beetje apart", vertelt Vandepitte.

"We hoorden onderweg naar de training dat David Destorme opgestapt was (assistent-trainer, red). Dat vind ik jammer. David deed het gewoon prima en dat heb ik ook tegen hem gezegd. Hij had een belangrijke schakel kunnen zijn in het contact met de nieuwe trainer. Over hoe de groep in elkaar zit. En dat valt nu weg, want David komt ook niet meer terug."

Indruk nieuwe trainer

Volgens Vandepitte is de eerste indruk van de trainer positief. "We hebben kort getraind, maar hij zat er wel gelijk bovenop en sprak gelijk zijn verwachtingen uit."