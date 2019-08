Auto brandt uit in Vlissingen

Auto in brand in Bossenburg (foto: Omroep Zeeland)

Bij de brand kwam veel rook vrij. In omliggende wijken was een zwarte rookpluim te zien. Het is niet voor het eerst dat er een auto in vlammen opgaat in de wijk Bossenburgh. Op 13 april vloog er een auto aan Toutenburg in brand en ook in de nieuwjaarsnacht dit jaar gingen er in dezelfde straat twee auto's in vlammen op.

Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak van de brand is.