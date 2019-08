Waterschap: 'Eerst onderzoeken of ecologisch maaien effect heeft'

Volgens Weststrate is het geen onwil dat er nog niet meer ecologisch gemaaid wordt:"Ecologisch beheer is duurder, en dat wordt het dan ook voor de burger. We willen ook weten of die burger dat daar voor over heeft." Hoeveel duurder ecologisch bermbeheer zou worden kan hij nu niet zeggen.

Gruwelen van klepelen

Bij ecologisch maaien wordt uitdrukkelijk rekening gehouden met planten en dieren. Het vergt een andere aanpak. Bovendien wordt er dan niet meer geklepeld; het hakselen van planten waarbij het maaisel blijft liggen. Natuurorganisaties gruwelen daarvan, omdat het leidt tot veel minder variatie aan planten. Klepelen is goedkoper dan maaisel afvoeren en laten verwerken.

Volgens Weststrate gaat het waterschap nu al wel onderzoeken of ze toch het maaisel toch op een aantrekkelijke manier kunnen afvoeren en verwerken. "Misschien kunnen we er een afnemer voor vinden. Misschien kan zoiets wel met een gesloten portemonnee."

Bloeiende planten in een natuurvriendelijk beheerde berm bij Noordwelle (foto: Omroep Zeeland)

Lees ook: