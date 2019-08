Schrijf maar op Brian: La Puig, Oviedo en de kasseien in Toledo!

Brian van Goethem (foto: Omroep Zeeland)

De Vuelta begint vandaag met een ploegentijdrit van 13,4 kilometer in Torrevieja, in het zuidoosten van Spanje. Daarna volgt een heuvelachtige rit met aankomst in Calpe. Van Goethem kent de omgeving van de trainingskampen uit de tijd dat hij nog voor Roompot reed. In deze etappe zullen we hem niet vooraan zien.

Eerste kilometers in de aanval

Lotto-Soudal won in de afgelopen Tour de France drie etappes met sprinter Caleb Ewan (en één met Thomas de Gendt). In de Vuelta rijden de mannen van manager Marc Sergeant echter zonder sprinter. Kansen voor de vrijbuiters! In etappe drie zal Van Goethem zijn eerste kilometers in de aanval rijden. De etappe naar Alicante kent twee klimmetjes van de derde categorie. Ideaal voor een kopgroep van een renner of vijf. De kopgroep zal teruggepakt worden, waarna er in Alicante om de zege wordt gesprint, maar Van Goethem zit na een dag in de aanval lekker in het ritme.

Nieuwe kans op 'de heuvel'

Mocht Van Goethem in etappe drie de goede vlucht missen, dan volgt een dag later een nieuwe kans. Hoewel de naam van de aankomstplaats, El Puig (heuvel) anders doet vermoeden, ligt de finish op welgeteld tien meter hoogte, slechts zes meter boven die van Van Goethems nieuwe woonplaats. Onderweg komen de renners één klimmetje van derde categorie tegen. Ook hier kan Van Goethem zich in de kijker rijden, al zullen ook de sprinters deze rit hebben aangekruist.

Over deze vreselijke klim moet Brian van Goethem

Na drie aankomsten bergop volgt op zaterdag 31 augustus een nieuwe kans, al ligt er op een kleine dertig kilometer van de streep wel een stevige klim van ruim zeven kilometer lang. Bovendien kan 'Breakaway Brian' zijn bijnaam in deze etappe beter geen eer aandoen. Om te beginnen volgt op zondag een loodzware, korte rit, met vijf beklimmingen. De mindere klimmers, waaronder Van Goethem, zullen alle zeilen bij moeten zetten om binnen de tijdslimiet te finishen. Krachten sparen lijkt daarom verstandig voor de zaterdag. En dan is er op 31 augustus ook nog de herdenking van de Slag om de Schelde in Terneuzen, waar de halve wereld bij is. Mocht Van Goethem in Igualada de etappe winnen, dan wordt die zege volledig ondergesneeuwd door de herdenking, wat voor Brian uitermate zonde zou zijn.

Oviedo

Na de eerste rustdag volgt een tijdrit op dinsdag, heuvelachtige etappes op woensdag en donderdag en de vreselijke slotklim naar Los Machucos op vrijdag. Maar dan..... Zaterdag 7 september wordt een historische dag voor het Zeeuwse wielrennen. Heddie Nieuwdorp krijgt na 38 jaar een opvolger. Brian van Goethem wint in Oviedo. Een etappe van 188 kilometer, met onderweg één beklimming van derde categorie, drie procent gemiddeld, nauwelijks meer dan een willekeurig viaduct over de Westerscheldetunnelweg (wel iets langer, maar soit). Dit is een ideale rit voor Van Goethem om zich te laten zien. Terneuzen en omgeving, ga maar vast duimen.

De aankomst in Toledo (foto: Google Maps)

Guadalajara

Nee, we zitten niet in Mexico, maar in het Spaanse Guadalajara, ten noordoosten van Madrid. Een vlakke etappe volgens de organisatie. Yeah right. Start op 825 meter hoogte, hoogste punt 1380 meter, de hele dag op en af. Spaans vlak. Maar je weet het nooit. Mocht Van Goethem nog fris zijn, dan kan hij hier, in etappe zeventien, in de aanval gaan. De kansen zijn namelijk bijna op.

Etappe negentien is echt de laatste kans op Zeeuwse glorie. De start is in het prachtige Ávila. Via een klimmetje gaat het daarna grotendeels in dalende lijn naar aankomstplaats Toledo. De laatste kilometer is aan de zware kant, want stijgend. Maar, er gloort hoop. In de finishstraat liggen namelijk kasseien. De talloze kilometers op de Smokkelweg in IJzendijke kunnen zich uitbetalen.

Succes Brian!