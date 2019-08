Op consult bij de oogarts in het ziekenhuis? Jawel, op zaterdag!

Vierhonderd patiënten extra

Op doordeweekse dagen beginnen de oogartsen en hun teams ook nog een half uur vroeger. De oogartsen zien door die aanvullende uren in de ochtenden en op zaterdagen vierhonderd patiënten per maand extra. De wachtlijst was tot voor kort vier maanden. Dat ligt boven de zogenoemde 'treeknorm', de maximaal aanvaardbare wachttijd voor de zorg. De wachttijden hebben tot gevolg dat met name de chronische patiënten langer moeten wachten op hun reguliere consult.

Oogarts Henri Jongman: "Bij mensen die bijvoorbeeld na een jaar terug zouden moeten komen, kijken we: kan het wachten? Bij iemand die wat staar heeft en er verder weinig klachten van heeft, maakt het niet zoveel uit of die drie of vier maanden later wordt gezien."

Nieuwe patiënten en kinderen worden wel snel gezien. "Nieuwe patiënten willen we sneller zien, omdat je op basis van de doorverwijzing goed kan beoordelen of het wel of niet kan wachten", zegt Jongman. "En een kind van drie een paar maanden laten wachten? Dat kan natuurlijk niet."

Oogarts Henri Jongman ziet patiënten op zaterdag (foto: Omroep Zeeland)

De patiënten in de wachtkamer vinden het geen probleem om op zaterdag te komen. "Ik ben gepensioneerd en ik heb de tijd aan mezelf", zegt een van de mannen op het rijtje kuipstoeltjes. Eigenlijk vindt niemand het bezwaarlijk om op zaterdag te komen. "Ik vind het een goede zaak, zo worden de wachttijden korter." En nog een voordeel, vult een derde man aan: "Op zaterdag is het parkeerterrein niet zo vol!"

Geeft energie

Oogarts Jongman vindt het extra werk niet belastend: "We krijgen positieve reacties en het is goed te zien dat de wachtlijsten slinken. Dat geeft energie." Samen met zijn collega's heeft hij een extra koffiezetapparaat en een melkschuimer geregeld. "Er is eigenlijk een heel gezellige gemoedelijke sfeer op zaterdag."

De zaterdag-consulten zullen minimaal tot oktober duren. Inmiddels zijn de wachttijden al flink teruggelopen. En in september komt er een nieuwe oogarts bij. De verwachting is dat aan het einde van dit jaar alle wachtlijsten zijn weggewerkt.

Waarom zijn er niet vaker spreekuren op zaterdag? Voor het houden van een spreekuur is in de meeste gevallen niet alleen een arts en een spreekkamer nodig. Vaak gaan patiënten eerst langs een verpleegkundige of krijgen zij een echo of een scan. Voor een spreekuur is dus een klein team nodig. Wil je de spreekuren van alle medisch specialismen uitbreiden met de zaterdag, dan moet vrijwel het hele ziekenhuis een dag langer op volle sterkte draaien. En daarvoor is meer personeel nodig. Niet alleen is ziekenhuispersoneel moeilijk te vinden, het drijft ook de kosten omhoog. Het aantal patiënten neemt niet toe, maar er zijn dan wel veel hogere uitgaven aan personeelskosten. Kort gezegd: zaterdagspreekuren zijn te duur.