Leven als in 1809, toen de Engelsen aan wal wilden bij Veere

Zo ziet Peter Maljers dat tenminste, hij is re-enactor en organisator van Veere 1809. Maljers is dit weekend niet alleen re-enactor en organisator, maar in de eerste plaats kanonnier. Dat houdt in dat hij het bevel voert over diegenen die dit weekend met de kanonnen (met losse flodders) mogen schieten in Veere. "In de eerste plaats moet het veilig gebeuren, maar omdat ik ook re-enactor ben, kan ik me ook goed inleven in de bevelhebber van toen", aldus Maljers.

Luister hier naar Peter Maljers:

Maljers over de herbeleving van het jaar 1809

Maritiem-historische re-enactment spektakel in Veere (foto: Omroep Zeeland)

Eric van Houten heeft zijn marinesloep afgelopen week uit Hellevoetsluis naar Veere gevaren. Ook hij kruipt twee dagen in de huid van iemand die in 1809 zou hebben geleefd. Hij slaapt ook in de eikenhouten kapiteins-chaloupe, een sloep van zo'n tien meter lang. Van Houten: "Dat is niet erg luxe, maar dat was het in die tijd ook niet."

Ondanks de hitte trok het evenement veel mensen die vanaf de dijk het schouwspel bekeken.

Bezoekers beleefden in veere het jaar 1809 (foto: Omroep Zeeland)

Een uitgebreid beeldverslag is maandag te zien in het Tv-programma Evenement van de Week.