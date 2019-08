Abdenbi kopt Hoek naar eerste zege van het seizoen

Hoek, met onder meer de nieuwe aanwinsten Alexander Embrechts en Steven Smulder in de basis, begon moeizaam aan de wedstrijd en zocht naar kansen. In de 22e minuut ontsnapten de Zeeuws-Vlamingen aan een tegendoelpunt door een ingreep van Alexander Embrechts op de doellijn. Hoek speelde in het tweede deel van de eerste helft iets vrijer en creëerde een aantal kansen. Tot een doelpunt kwam het echter niet, de thuisploeg stuitte telkens op doelman Erik Cummins.

In de tweede helft was het FC Lisse dat de boventoon voerde met kansen van onder meer Jaap Zwetsloot en Tom Duindam. In de 59e minuut kreeg Kubilay Koylu de grootste kans in de wedstrijd voor FC Lisse, maar de linksbuiten van de bezoekers kreeg de bal bij de tweede paal niet in het doel.

Rode kaart

Toch wist Hoek zich te herpakken en kwam langzaam tot meer kansen. Zo zag Rik Impens zijn poging na een goede voorzet van Erwin Franse naast gaan. Na 72 minuten spelen moest Kubilay Koylu het veld verlaten nadat hij een trappende beweging naar Fabian Wilson maakte.

Na de rode kaart begon de ploeg van de nieuwe trainer Lieven Gevaert aan te dringen bij het doel van Lisse. In de 83e minuut kwam Hoek op voorsprong nadat Abdoe Abdenbi een voorzet promoveerde tot doelpunt. Tijdens de kopbal raakte Abdenbi wel geblesseerd waardoor hij niet lang kon genieten van zijn doelpunt en in de 86e minuut gewisseld moest worden.

Hoek kwam in het laatste kwartier niet meer in gevaar waardoor de eerste overwinning van het seizoen een feit is.

Scoreverloop

1-0 Abdoe Abdenbi (83)



Opstelling Hoek

Jordi de Jonghe, Fabian Wilson, Gert-Jan van Leiden, Alexander Embrechts, Karim Bannani, Reguillio Vandepitte, Steven Smulder,Rik Impens (Sven Mbikulu/90),Erwin Franse, Ruben de Jager, Francis Kabwe Manengela (Abdoe Abdenbi/57, Roycel James/86)