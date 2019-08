Schalkwijk weer belangrijk voor GOES bij zaterdagdebuut

Steve Schalkwijk wordt gefeliciteerd na zijn tweede goal (foto: Orange Pictures)

Schorsingen

GOES begon in Veenendaal met doelman Lorenzo Hoekman als vervanger van de geschorste Brian Meulmeester, die vorige week een rode kaart kreeg tegen Huizen. Boris de Mol, doelman van GOES JO19, nam als reservekeeper plaats op de bank. Ook Sylvio Hage ontbrak wegens een schorsing.

De ploeg van Ruud Pennings begon wat onwennig aan het duel met de nummer 9 van vorig seizoen, maar kwam na ruim een half uur spelen toch op voorsprong. Steve Schalkwijk werd neergehaald in het strafschopgebied en zette de penalty zelf om in een doelpunt, maar het hoogtepunt van de wedstrijd zou enkele minuten later volgen. Schalkwijk ontving een pass van achteruit en kopte door op de diepgaande Mart de Kroo, die niet twijfelde en de bal van 25 meter kiezelhard in de linkerhoek schoot.

Wederom Schalkwijk

Vlak na rust kwam DOVO terug tot 1-2. De in de rust ingevallen Gökhan Yasar scoorde, werd afgevlagd door grensrechter Snoeren, maar de scheidsrechter telde de treffer toch. Terecht, want de bal kwam van een GOES-speler. GOES herstelde de marge in de 55e minuut; Schalkwijk bleek opnieuw te snel voor de DOVO-verdediging, werd neergehaald, en scoorde wederom zelf de toegekende strafschop. De Zeeuwse formatie bleef aandringen en kreeg goede kansen via invaller Ruben Besuijen en verdediger Sherief Tawfik, maar het kwam niet meer tot scoren. Daardoor kwam de overwinning nog bijna in gevaar: DOVO kwam via Simon van Zeelst in de 82e minuut terug tot 2-3, maar mede dankzij een knappe redding van Hoekman kon GOES de DOVO-storm overleven en trok het de winst over de streep.

Met een zege op Huizen in de beker en deze overwinning begint het seizoen dus uitstekend voor de Goesenaren, die het volgende week in eigen huis opnemen tegen het beloftenelftal van Almere City.

Scoreverloop:

0-1 Steve Schalkwijk (35/pen)

0-2 Mart de Kroo (38)

1-2 Gökhan Yasar (49)

1-3 Steve Schalwijk (56/pen)

2-3 Simon van Zeelst (82)

Opstelling GOES: Lorenzo Hoekman, Jelle Klap, Sherief Tawfik, Jarreau Manuhuwa, Jop Dekker, Ralph de Kok, Ruben Hollemans, Tim de Winter (46/Ruben Besuijen), Hiep Nguyen, Mart de Kroo (75/Remon de Vlieger), Steve Schalkwijk