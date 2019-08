Het was warm vanmiddag en dat noopte een aantal dames tot het uittrekken van een van de onderrokken. De heren hadden minder tot geen last van de warmte. "We dragen zuivere stoffen als wol en zijde en zo, en dat houdt de warmte tegen", zegt een man in Walcherse dracht. "Vroeger zei men: als je je zelf goed aankleed dan kan de zon niet bij je."

Er zijn in Zeeland acht stichtingen die zich inzetten voor het behoud van streekdrachten. Elk jaar is in een andere stad of dorp een bijeenkomst.

Zeeuwse Streekdrachtendag in Nieuwvliet (foto: Omroep Zeeland)