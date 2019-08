Op 'jacht' naar een kangoeroe... in Zeeuws-Vlaanderen

"We moeten hem vinden", zegt eigenaar Frits Termote vastberaden terwijl hij over de braamstruiken achter het voetbalveld in Eede stapt. Eerder vond hij daar - zo'n drie kilometer van het Familieparadijs - wallabypoep. "Dus hij moet hier geweest zijn." Een eindje verderop ziet Termote plat gras, weer een spoor. "Hier heeft ie waarschijnlijk geslapen."

'Er is de laatste tijd geen regen gevallen'

De wallaby ontsnapte zondag 11 augustus uit zijn verblijf toen de stroom van het hek uitviel. Het dier leeft al bijna twee weken in het wild, iets wat 'ie niet gewend is. "Eten is er genoeg", zegt Termote terwijl hij naar het maisveld achter hem wijst. "Hij kan makkelijk bij de maiskolven. Het probleem is drinkwater, er is geen regen gevallen, het water in de sloot staat laag en er zijn geen poelen in de buurt."

Frits Termote gaat iedere dag zoeken naar de wallaby. (foto: Omroep Zeeland)

Nog meer zorgen maakt Termote zich over de verkeersveiligheid. "Stel dat ie de Rijksweg oploopt, dan kan hij veel leed veroorzaken. Je moet er niet aan denken." En dus gaat er drie keer per dag iemand zoeken, maar tot nu toe hebben ze weinig geluk.

'Veel kans dat hij dood neervalt'

Mensen die de kleine kangoeroe spotten, moeten hem vooral niet zelf proberen te vangen. "Als je er achter jaagt, stijgt zijn adrenaline en heb je heel veel kans dat hij dood neervalt", waarschuwt Termote. "Wallaby's zijn erg stressgevoelig." Beter is het om het dier van een afstandje in de gaten te houden en het Familieparadijs te bellen.

In de hitte werd gezocht naar de vermiste wallaby