De Tweede Wereldoorlog op Walcheren in acht minuten muziek

Antheunisse kwam op het idee om een speciaal muziekstuk over de oorlog op Walcheren te schrijven, toen ze hoorde dat fanfare Veere's Genoegen een bevrijdingsconcert ging geven om 75 jaar vrijheid te vieren. Al snel kreeg ze het idee om tijdens de uitvoering daar beelden van de oorlog bij te vertonen.

Tijdens examens

De muziek kwam voor het eerst in haar hoofd toen ze, als wiskundedocent, aan het surveilleren was tijdens examens. Snel schreef ze tijdens die surveillance de noten op en later is ze daarmee verder gegaan, met dit acht minuten durende muziekstuk als resultaat.

Veere's Genoegen in uitvoering (foto: Gemeente Veere)

Het stuk begint voordat de Duitsers komen, en stelt Walcheren voor in alle rust. Daarna komt de invasie en de beschieting van Middelburg met overheersende mineure klanken. In het middenstuk is er relatieve rust waarna de inundatie en de Slag om de Schelde met veel geweld doorklinken. Als slot is er natuurlijk de bevrijding.

Oorlogsbeelden

In november gaan ruim veertig leden van Veere's Genoegen tijdens het bevrijdingsconcert aan de slag met Aguabellum. Achter hen zullen beelden worden vertoond die Antheunisse samen met documentalist Harm Boer van Omroep Zeeland heeft samen gesteld. De omroep heeft door de jaren heen een scala aan oorlogsbeelden weten te verzamelen die door Boer zijn bekeken en gearchiveerd.

Milou Antheunisse en documentalist Harm Boer aan het werk (foto: omroep zeeland)

Als Aquabellum wordt opgevoerd in Veere dan verwacht Antheunisse wel dat het wat zal losmaken:" Ik denk dat mensen die de oorlog nog hebben meegemaakt wel emotioneel zullen worden. Maar ik ben het stuk bewust positief geëindigd zodat het publiek met een opgewekt gevoel de kerk kan verlaten."