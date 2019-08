Boehlé verliest de finale op het NK beachvolleybal

Beachvolleyballer Dirk Boehlé met zijn partner Stefan Boermans (foto: Omroep Zeeland)

Brouwer en Varenhorst waren in het begin van de wedstrijd een maatje te groot. Het duo nam al vroeg een voorsprong van 6-2. Boehlé en Boermans konden niet anders dan de schade zoveel mogelijk te beperken. Ondertussen behielden de titelfavorieten het intitiatief. De marge werd gedurende de eerste set ook steeds groter want even later keken Boehlé en zijn partner al tegen een 12-4 achterstand aan. Brouwer en Varenhorst speelden de set eenvoudig uit en wonnen met het nodige gemak; 21-12.



De tweede set begon een stuk beter voor Boehlé en Boermans. Zo kwamen ze op een 2-5 voorsprong. Dat was het moment voor Brouwer en Varenhorst om een tandje bij te schakelen. Binnen mum van tijd was de stand weer gelijk. Bij 7-7 leek het initiatief te kantelen, maar toch vonden Boehlé en Boermans hun goede niveau terug. Dat resulteerde in een gelijkopgaande set. Aan het einde van de set leek het erop dat Brouwer en Varenhorst het beste eindschot in huis hadden, maar bij een stand van 21-21 maakten Boehlé en Boermans toch ineens twee punten waardoor ze er met de set vandoor gingen.



In de beslissende set waren beide teams aan elkaar gewaagd. Toch hadden Boehlé en Boermans steeds weer een minimale voorsprong in het begin van de set. Bij 8-8 pakten Brouwer en Varenhorst twee punten waardoor ze een tik uitdeelden. Hoewel Boehlé en Boermans nog terug kwamen tot 11-10 was het pleit beslecht. Brouwer en Varenhorst profiteerden van enkele dure fouten bij de tegenstanders en wonnen uiteindelijk met 15-11.