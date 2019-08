Erwin Harmes en Monica Sanderse zegevieren bij Hardloop3Daagse

Erwin Harmes de snelste in de Hardloop3Daagse (foto: Arjan Schotanus/fotorunner.nl)

In de afsluitende wedstrijd liet Erwin Harmes zien waarom hij de snelste atleet was tijdens deze Hardloop3Daagse. Aan de finish had hij ruim drie minuten voorsprong op de Belgische loper Frederik Saman uit Erps. Het brons was weggelegd voor Jeroen Meijer uit Wijk bij Duurstede. Bij de dames kon Monica Sanderse voor de derde maal op rij het zegegebaar maken. Daarmee bleef ze Liselotte van den Berg uit Zoeterwoude voor. Arinka Bongertman uit Roosendaal ging er met de derde plaats vandoor.

Eindklassement

Erwin Harmes won met twee overwinningen tijdens deze driedaagse ook het eindklassement. Frederik Saman en Bart van Dijk uit Heesch completeerden het podium. Monica Sanderse won bij de vrouwen voor Liselotte van den Berg en Arinka Bongertman.

Tim Pleijte wint de halve marathon van Westenschouwen (foto: Arjan Schotanus/fotorunner.nl)

De eerste etappe van de Hardloop3Daagse op het strand van Valkenisse afgelopen vrijdag was al een prooi voor Erwin Harmes. De Middelburger liep op een afstand van 7,5 kilometer naar een tijd van 28:18'. Daarmee was hij ruim sneller dan Frederik Saman en Robert Jongh uit Rijen. Monica Sanderse won bij de dames door Liselotte van den Berg nipt te verslaan. Het verschil aan de meet was slechts twintig seconden.



Tim Pleijte uit Vlissingen was zaterdag de snelste bij de halve marathon van Westenschouwen. Hij liep naar een tijd van 1.11:20'. Erwin Adan uit Koudekerke en Jozias Boone uit Goes kwamen op gepaste afstand binnen van Pleijte. Sanderse en Van den Berg waren wederom elkaars concurrenten, maar het was opnieuw Sanderse die aan het langste eind trok. Leonie Ton uit Wissenkerke kwam op bijna zes minuten van de winnares als derde binnen.

