Project Herenboeren komt niet van de grond in Zeeland

Aardappels poten (foto: Omroep Zeeland)

In de rest van Nederland zijn er al verschillende herenboerderijen. Het idee om gezamenlijk duurzaam voedsel te produceren, sprak Raiza de Brouwer ook wel aan. Zij was een van de kartrekkers van het project op Walcheren. Dit weekend heeft ze laten weten dat het enthousiasme en de betrokkenheid bij de initiatiefnemers ontbreekt en ze genoodzaakt zijn te stoppen.

Herenboerderij

Het idee achter een herenboerderij is dat er met een stuk of 150 mensen grond wordt gekocht. Het zou dan gaan om twintig hectare. Er wordt samen geïnvesteerd in de grond en een boer ingehuurd om de grond te bewerken. De groenten op het land worden biologisch geteeld en vervolgens onder de investeerders verdeeld. De leden beslissen zelf ook welke groente de boer moet verbouwen.

Bij eerdere informatieavonden waren er al geïnteresseerden in het project. In september stond er opnieuw een bijeenkomst gepland. De initiatiefnemers zochten nog vijftig deelnemers, daarna zou er worden gezocht naar genoeg beschikbare grond. Of dit helemaal het einde is van het project, is nog niet bekend. Als er uit de groep geïnteresseerden nieuwe kartrekkers opstaan, zou het project zomaar een vervolg kunnen krijgen.