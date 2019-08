Het begon toen Theo van Teijlingen z'n eerste cd opnam samen met z'n twee vrienden Cor de Rijke en Gerrit Dieleman. Ze besloten om het geld dat ze verdienden met de verkoop te schenken aan een goed doel. Dus maakten ze een afspraak bij de notaris en stichting De Figurant was een feit.

Het goede doel diende zich ook snel aan. "Mijn zus Els kwam terug uit Oeganda - waar ze werkte met volwassenen - met een plan, een idee, een droom. Ze wilde in Oeganda een tehuis oprichten voor kinderen. We vonden dat een mooi initiatief en besloten om die droom van Els waar te maken." Het meeste geld is in de afgelopen jaren dan ook gedoneerd aan Amecet, een kinderopvangproject in Oeganda. Hier worden kinderen opgevangen die veelal zijn besmet met het HIV-virus.

Stichting de Figurant zet zich in voor kansarme en zieke kinderen in Oeganda (foto: Stichting de Figurant)

Stichting De Figurant genereert inkomsten uit (huiskamer)concerten, kerkdiensten, benefietconcerten en de verkoop van cd's. Ook krijgt de stichting af en toe donaties. Het geld wordt onder meer gebruikt om het personeel en het eten van Amecet te betalen. Ook zorgt de stichting er voor dat de benodigde medicijnen gekocht kunnen worden voor de kinderen. Daarnaast hebben ze in 2009 een polikliniek gebouwd voor het plaatselijke ziekenhuis waar voornamelijk aidsonderzoek plaatsvindt. De polikliniek wordt in z'n geheel gerund door de lokale bevolking.

Het is geen ontwikkelingsproject

Amecet heeft een grote impact in de omgeving. Het is volgens Van Teijlingen geen ontwikkelingsproject van een blanke die even komt, drie jaar z'n ding doet en daarna weer weggaat. "Mijn zus is naar Oeganda gegaan en komt ook niet meer terug. Ze gaat daar dood, want het is haar thuis. En de lokale bevolking ziet haar inmiddels ook als een van hen."

We kunnen niet de hele wereld redden, maar wel een aantal kinderen." Theo van Teijlingen - Stichting de Figurant

Theo denkt dat het succes mede komt door de kleinschaligheid van het project. "Ik spreek veel mensen en die zeggen eigenlijk allemaal dat ze hun geld liever aan onze stichting geven, dan aan zo'n grote landelijke organisatie. Ze kennen ons en ze weten waar het geld naartoe gaat en waarvoor het wordt gebruikt."

Ondanks de kleinschaligheid vindt Van Teijlingen het werk van z'n zus geen druppel op een gloeiende plaat. "Integendeel, kinderen worden op een goede manier opgevangen en verzorgd. We kunnen niet de hele wereld redden, maar we wel een aantal kinderen. Kinderen die niet meer bij hun ouders terecht kunnen, worden op een verantwoorde manier geadopteerd, vaak binnen Oeganda zelf. Amecet betekent inmiddels ontzettend veel voor de omgeving. Het is een van de vijf beste kindertehuizen van Oeganda."

Op de vraag of Van Teijlingen nooit heeft getwijfeld om ook naar Oeganda te gaan, komt een kort en krachtig antwoord: "Nee, ik kan hier in Nederland een ambassadeur zijn voor het werk van m'n zus. Ik kan hier veel meer betekenen en bereiken voor Amecet, dan wanneer ik daar zou wonen. En daarnaast heb ik hier m'n leven, gezin, werk en m'n netwerk. Dit is mijn wereld, maar wat ik mooi vind, is dat ik een bijdrage kan leveren en wat kan doen voor die wereld."

Wat brengt de toekomst?

De stichting denkt ook na over de toekomst. "We worden allemaal ouder en zullen op een gegeven moment het stokje moeten overdragen aan een jongere generatie. We zijn nu al op zoek naar nieuwe bestuursleden, want, één ding is zeker, we blijven het project van m'n zus natuurlijk steunen."

Volgens Van Teijlingen zijn ze in Oeganda ook gestart met een stukje zelfredzaamheid en dat loopt erg goed. "Els heeft een huis gekregen van een Nederlands echtpaar, dat verhuurd wordt aan ouders die een kind willen adopteren. Daarnaast zijn ze ook begonnen met een Farmproject, waarbij de opbrengst van wat er in de toekomst wordt verbouwd, ook voor Amecet is."

Theo van Teijlingen vertelt over zijn stichting