'Als ik de mails zo lees mag ik nog blij zijn dat ik hier zit'

Grof taalgebruik Zeeland Nazomerfestival (foto: Omroep Zeeland)

Afgelopen week ontstond ophef over de voorstelling 'Wie is bang' van Tom Lanoye. Daarin wordt gevloekt en gescholden. Morgen is het stuk de openingsvoorstelling van het festival. De berichten die Schoute de afgelopen dagen ontving zijn onder meer van de SGP-fracties in Provinciale Staten en de gemeente Middelburg en van individuele Zeeuwen.

''Als ik de mails en brieven zo lees, mag ik nog blij zijn dat ik hier zit. De inhoud van die berichten voelen als een bedreiging, vooral naar mijn medewerkers toe. Ik heb respect voor iedereen, maar dan verwacht ik ook respect voor ons. Wij hebben op eigen initiatief aangegeven dat er grof taalgebruik in het stuk zit en dat wordt nu tegen ons gebruikt.''

Je kwetst altijd wel mensen, maar als je daaraan toegeeft geef je toe aan de vrijheid van de kunsten." Henk Schoute, directeur ZNF

ZNF heeft niet overwogen om het dit jaar rustiger aan te doen nadat er vorig jaar commotie ontstond omdat er in een stuk gevloekt werd. Schoute wil zich naar eigen zeggen niet de les laten lezen door een kleine minderheid. "Je kwetst altijd wel mensen, maar als je daaraan toegeeft geef je toe aan de vrijheid van de kunsten."

Volgens Schoute was het wederom een toneelstuk met gevloek te programmeren geen bewuste marketingstrategie om het stuk onder de aandacht te brengen. Schoute constateerde een paar weken geleden dat er grof taalgebruik in het stuk zat en besloot toen een waarschuwing mee te sturen met de uitnodiging. "Zo kunnen mensen van tevoren besluiten of ze willen gaan kijken of niet."

Niet goed voor moraal burgers

Eerder al vroeg de SGP in Middelburg de organisatie om de voorstelling stop te zetten. De partij vindt dat het stuk de moraal van burgers afbreekt en dat het stimuleert om anderen pijn te doen. Bovendien werd een waarschuwing gegeven: "God laat niet met zich spotten en komt hierop terug, bij allen die ervoor verantwoordelijk zijn."

Volgens Paul Moens van de SGP Middelburg gaat het niet om bedreigingen, maar moet het gezien worden als een waarschuwing: "Want misbruik van Gods naam is vragen om je eigen verdoemenis. In de bijbel staat duidelijk 'Gij zult de naam des Heere Gods niet ijdellijk gebruiken want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk (zinloos, zomaar red.) gebruikt.' Dus dat God erop zal terug komen. Wanneer dat is, weten we niet."

IJdelijk betekent zinloos, zomaar. Moens: "Voor veel gelovige mensen in het Zeeuwse is God een soort vader, en die naam wordt nu misbruikt. Waarom? Dat kan toch ook met andere woorden?"

Scene uit het stuk 'Wie is bang' waarover nu veel ophef is (foto: Omroep Zeeland)

Naast de SGP wil de ChristenUnie ook niet dat er gevloekt wordt in theatervoorstellingen. Zo twitterde Statenlid Jan Henk Verburg vorige week: "Waarschuwing grof taalgebruik is verstandig besluit. Maar treurig dat na consternatie van vorig jaar het nazomerfestival opnieuw niet zonder grofheid en vloeken lijkt te kunnen. Is dit nu de cultuur voor zichtbaar Zeeland? Of zouden wij juist hierin verschil moeten maken?!"

Ook andere politieke partijen mengen zich in de discussie.

Lees ook: