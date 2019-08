Hof kijkt opnieuw naar fatale steekpartij Middelburg

Op zaterdagavond 1 maart 2014 ging het mis op de Middelburgse Turfkaai. De toen 51-jarige Middelburger stak de 19-jarige Dennis van de Velde neer nadat hij onenigheid had gekregen met een groepje jongeren dat hem al vaker zou hebben getreiterd. Op de bewuste dag had Dennis de man achtervolgd tot in het halletje van een café. Daar stak de man zijn belager neer, volgens zijn advocaat omdat hij geen kant op kon.

De rechterlijke molen

De Middelburgse rechtbank buigt zich als eerste over de zaak. In september 2014 veroordeelt de rechtbank de dader tot negen jaar cel. Hij gaat in hoger beroep omdat hij vindt dat hij uit zelfverdediging handelde. Het hof in Den Bosch doet uitspraak in november 2016 en veroordeelt de man tot zes jaar cel. De dader gaat in cassatie en legt zijn zaak voor aan de Hoge Raad. De Hoge Raad vindt nu dat noodweer op 'ontoereikende gronden' is afgewezen en verwijst de zaak terug naar het hof.

Rechtbankverslaggever Niels Schuurbiers doet via twitter live verslag:

De dader heeft eerder zes jaar cel gekregen van het hof en die straf heeft hij met aftrek voor goed gedrag en voorarrest uitgezeten. Hij is dus vandaag als vrij man naar Den Bosch gekomen omdat hij nog steeds vindt dat hij handelde uit zelfverdediging en omdat hij gerechtigheid wil.

Daarnaast kan de uitkomst van deze zaak ook gevolgen hebben voor andere strafzaken. Alle uitspraken komen in de zogenoemde jurisprudentie en hebben daardoor invloed op toekomstige zaken. Dat komt omdat verdachten in gelijke gevallen gelijk worden gestraft.

De Turfkaai in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Lees ook: