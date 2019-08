Drugspand gesloten in Colijnsplaat

Wietplanten (foto: OZ)

In mei dit jaar werden er verschillende woningen in Zeeland door de politie binnengevallen in Vlissingen, Vogelwaarde en de Kruisstraat in Colijnsplaat. In totaal werden er 948 wietplanten geruimd. De bewoner van het pand in Colijnsplaat werd aangehouden.

Het besluit van de burgemeester is genomen volgens het zogenaamde Damoclesbeleid dat vorig jaar december door de burgemeester is vastgesteld. Dit beleid geeft burgemeesters de bevoegdheid om panden te sluiten waar drugs wordt verkocht of aanwezig zijn.

