Technische commissie opgestapt bij voetbalclub Kloetinge

Kloetinge (foto: Ron Quinten)

Dat zijn Leo Slabbekoorn, Gé Wolters en André Schillemans. Slabbekoorn was ook bestuurslid technische zaken, maar die functie vervulde hij niet meer sinds juni vanwege een gebrek aan tijd.

Ook Jos van Belzen en Jan Weeda zijn met hun werkzaamheden voor de technische commissie gestopt, maar blijven wel aan de club verbonden in andere functies.

Geen slaande ruzie

"Het is niet zo dat er slaande ruzie is, maar er is een verschil van inzicht over de doorstroming van eigen jeugdspelers naar het eerste elftal", zegt Jan-Kees de Bruine, voorzitter van de Bevelandse eersteklasser.

"Sommigen vinden dat de doorstroming niet snel genoeg gaat, maar bij het eerste elftal kunnen jeugdspelers niet altijd snel doorstromen."

Project 2020

Kloetinge lanceerde in maart van dit jaar het 'Project 2020'; een beleidsplan waarin de Bevelandse club in 2020 een stabiele hoofdklasser wil zijn. Een van de uitgangspunten is dat de club dat ook met eigen spelers uit de jeugdopleiding doet. "Dat is zo en dat blijft zo", aldus De Bruine.

Kloetinge gaat op zoek een nieuwe technische commissie, die nu alleen uit Dirk Rooze bestaat.