Scholieren eerder naar huis vanwege warmte

Scheldemond College (foto: Omroep Zeeland)

Bij het Scheldemondcollege beginnen de leerlingen morgen om 08.35 uur en zijn ze uiterlijk om 15.35 uur klaar. Bij de CSW zijn aanpassingen gedaan voor zo'n 1500 leerlingen, die les krijgen in een van de drie gebouwen van de school. Leerlingen van het Nehallenia in Middelburg mochten vandaag al om 13.35 uur naar huis, en draaien morgen ook een tropenrooster.

Volgens directeur Van der Knaap van de Christelijke Scholengemeenschap Walcheren is er geen sprake van een tropenrooster, maar zijn er wel aanpassingen gedaan. "Een tropenrooster suggereert dat we vroeger zouden beginnen, maar daar is geen sprake van", zegt hij. "We hebben wel de lesuren ingekort zodat de leerlingen eerder naar huis kunnen."

Zuurstoftekort

Vandaag zijn de leerlingen van de CSW eerder naar huis gestuurd. "We hebben de laatste twee lesuren laten vervallen. In een van de drie gebouwen van onze scholengemeenschap is de temperatuur opgelopen tot boven de dertig graden', zegt Van der Knaap. "We hebben alle deuren en ramen openstaan, maar er staat geen zuchtje wind. Daardoor ontstaat er een zuurstoftekort en zijn er leerlingen met klachten, zoals hoofdpijn."