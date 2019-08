Weer zes jaar geëist tegen man die 19-jarige in Middelburg doodstak

De steekpartij vond plaats in een café aan de Turfkaai in Middelburg. (foto: Omroep Zeeland)

De 56-jarige verdachte beroept zich op noodweer. Dat is volgens het OM onzin. "De verdachte had tijd om het café binnen te lopen, dan was er niets gebeurd", zei de advocaat-generaal vandaag in de rechtszaak. "Maar de verdachte was het zat." Volgens het OM droeg de man al twee jaar een mes bij zich, had hij een noodplan en verklaarde hij eerder dat hij zelfs een keer geoefend zou hebben hoe hij het mes moest gebruiken.

Wat gebeurde er op 1 maart 2014? Op zaterdagavond 1 maart 2014 ging het mis op de Middelburgse Turfkaai. De toen 51-jarige Middelburger stak de 19-jarige Dennis van de Velde neer nadat hij onenigheid had gekregen met een groepje jongeren dat hem al vaker zou hebben getreiterd. Op de bewuste dag had Dennis de man achtervolgd tot in het halletje van een café. Daar stak de man zijn belager neer, volgens zijn advocaat omdat hij geen kant op kon.

De man heeft zijn laatst opgelegde straf van zes jaar al uitgezeten, en hoeft - zelfs als de eis van het Openbaar Ministerie gevolgd wordt - dus niet terug de cel in. Hij kwam vandaag als vrij man naar Den Bosch, omdat hij nog steeds vindt dat hij uit zelfverdediging handelde en gerechtigheid wil. De man zei vandaag dat hij het heel erg vindt dat Dennis dood is.

Weer een wapen dragen

Toen het hof aan de man vroeg wat hij zou doen als hij weer gepest wordt, antwoordde de verdachte dat hij weer advies zou vragen aan de politie, maar als die niks zou doen, hij weer een wapen zou gaan dragen. De verdachte woont inmiddels wel ergens anders in Nederland, in een seniorenflat. Het OM is blij dat hij een rustigere en veiligere plek om te wonen heeft gevonden.

Al twee keer eerder veroordeeld

In september 2014 veroordeelde de Middelburgse rechtbank de man tot negen jaar cel. Na een hoger beroep van de man, veroordeelde het hof in Den Bosch hem in november 2016 tot zes jaar cel. Ook met deze uitspraak was de man het niet eens, hij vond dat het gerechtshof in Den Bosch zijn beroep op noodweer ten onrechte opzij had geschoven.

En dus ging hij in cassatie en legde zijn zaak voor aan de Hoge Raad. Die gaf hem in april 2018 gelijk: het noodweer was op ontoereikende gronden afgewezen. De zaak moest opnieuw. Vandaag boog het gerechtshof in Den Bosch zich inhoudelijk over de zaak. Verslaggever Niels Schuurbiers deed via Twitter uitgebreid verslag van de zaak: Hof kijkt opnieuw naar fatale steekpartij Middelburg.

9 september doet het hof uitspraak in de zaak.

Lees ook: