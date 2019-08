'We gaan de parkeerproblemen in Domburg zo snel mogelijk oplossen'

'Vol' is niet vol in Domburg (foto: Omroep Zeeland)

Ondernemers in Domburg trokken meerdere malen aan de bel bij de wethouder omdat toeristen rondjes blijven rijden door het dorp, op zoek naar een parkeerplaats. Op de borden staat met grote rode letters 'vol' terwijl er nog voldoende parkeergelegenheid is. Een doorn in het oog van zowel de inwoners van Domburg als de ondernemers.

De gemeente is al een tijdje op de hoogte van het probleem, zegt wethouder Marcel Steketee. "We nemen het heel serieus en we zijn druk bezig om het probleem op te lossen. Half september zitten we weer met de leverancier van het systeem om de tafel om te zorgen dat de problemen worden opgelost. Want in 2020 willen we dit niet meer hebben."

Sensoren schoonmaken

Wat precies het probleem is weet de wethouder niet. "We hebben gemerkt dat de sensoren op de parkeerplaatsen iedere maand schoongemaakt moeten worden om goed te kunnen registreren of een plek bezet is." Dat de ondernemers geen reactie kregen wijt Steketee aan een 'terugkoppeling die misschien niet helemaal goed is geweest.'

