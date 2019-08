Zeeland wordt wakker: hoog bezoek, vloeken en tieren én actie voor sportrolstoelen

Julie Payette (foto: ANP)

Hoog bezoek

De lijst hooggeplaatste personen die zaterdag in Terneuzen aanwezig zijn bij de herdenking van de Slag om de Schelde wordt steeds langer. Nu is ook de komst van de gouverneur-generaal van Canada. Julie Payette, aangekondigd. Eerder was al bekend dat zowel het Nederlandse als het Belgische koningspaar wordt verwacht.

Grof taalgebruik Zeeland Nazomerfestival (foto: Omroep Zeeland)

Vloeken en schelden

In de Schouwburg in Middelburg gaat vanavond het Zeeland nazomerfestival van start. Over de opening 'Wie is bang' van de Vlaamse schrijver Tom Lanoye is nog voor het is opgevoerd al veel te doen. Na een waarschuwing voor de 'mogelijk soms aanstootgevende tekst en ruw taalgebruik' zegt festivaldirecteur Henk Schouten zich bedreigd te voelen door de reacties.

Anton en Joël crowdfunding sportrolstoelen (foto: Omroep Zeeland)

Actie voor sportrolstoelen

De 23-jarige Joël en zijn 21-jarige broer Aron uit Scherpenisse hebben de spierziekte Duchenne, maar om in beweging te blijven spelen ze al meer dan 10 jaar elektrisch rolstoelhockey. Hun sportrolstoelen zijn inmiddels versleten en toe aan vervanging. De gemeente heeft 12.000 euro beschikbaar gesteld, maar ze komen nog 30.000 euro tekort. Daarom zijn de jongens een crowdfunding begonnen.

Zonsondergang Oostkapelle (foto: Lisanne Saarloos)

Weer

We gaan opnieuw een tropische dag tegemoet, bijna overal wordt het 30 graden of warmer, op de warmste plekken wordt het 33 graden vandaag. Alleen op de stranden is het iets minder heet. De zon schijnt weer volop en er is nauwelijks bewolking. Ook waait het nog altijd amper. De wind komt uit het zuidoosten maar is overwegend zwak. Later op de dag draait de wind naar noordoost, aan zee nog even een noordenwind.

Komende nacht is ook nog een warme. Morgen neemt geleidelijk de bewolking toe en wordt het al iets minder heet. Aan het eind van de middag en in de avond vallen enkele stevige regen- of onweersbuien die voor verkoeling gaan zorgen.