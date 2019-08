Zuster Martine schreef een boekje, want: dementie heeft ook mooie kanten

"Blij word ik ervan als u lacht omdat u blij bent met de hulp die ik u geef, en naar u luister. Blij word ik ervan als u erg moet lachen om uw eigen beleving, en ik niet eens weet wat er in uw hoofd afspeelt. Blij word ik ervan als u, die normaal erg neutraal, zelfs somber bent, erg om mijn domme grapjes en onhandigheden moet lachen."

"Vaak gaat het in de zorg om de negatieve verhalen, over wat er fout gaat", legt Joziasse uit, terwijl er koffie wordt gezet in een huiskamer van zorgcentrum Nieuw Sandenburgh in Veere. "Ik wil graag over de andere kant vertellen, de lichtpuntjes."

Joziasse is 38 jaar en werkt zeventien jaar in de zorg. Nu vijf jaar bij verzorgingshuis Nieuw Sandenburgh in Veere op de afdeling geriatrie. Het is echt hard werken, zegt ze. Maar tijdens dat harde werken is er ook tijd voor mooie momenten. Ze begon over die momenten te schrijven en plaatste ze op Facebook.

Joziasse kreeg er leuke reacties op. "Als er al geschreven wordt over de zorg, gaat het vaak over de negatieve aspecten. De werkdruk, het tekort van handen aan het bed. Ik wil graag delen dat er ook mooie kanten aan de zorg zitten."

Dementie komt door vergrijzing steeds vaker voor. In Zeeland wonen op dit moment 7000 mensen met dementie, over tien jaar is dat aantal gestegen tot ruim 9500, stelt GGD Zeeland.

Als verrassing voor haar verjaardag maakte haar schoonzus illustraties bij de anekdotes en bundelde ze in een boekje. Het resultaat: 'Zuster aan het werk.' Joziasse is er trots op. En dankbaar. Want, zegt ze, doordat er sinds kort extra mankracht op de groep is, heeft ze af en toe tijd: "Dan kan ik even naast iemand gaan zitten, gericht aandacht geven. En dan ontstaan die bijzondere momenten."

Voldoening uit de kleine dingen

Martine haalt voldoening uit de kleine dingen zoals ze die zelf noemt. Het moment waarop een dementerende even 'tot leven' komt. "Het zijn de kleine dingen die het doen. Vandaag was ik op mijn werk (in het verpleeghuis). Het was rustig. Ik zag een clownsneus liggen. En zette de clownsneus ongezien op mijn neus. De eerste bewoner zette grote ogen op en leek iets te willen zeggen. De man die naast me zat maakte ik wakker en zei dat hij beter 's nachts kon slapen. Hij opende zijn ogen en begon te glunderen. "Dat is beter", zei hij en lachte naar me. Zijn buurman zei "Wat doet ze nou, dat is toch raar?" en hij keek naar een bezoeker die bij hem zat, bijna beschamend dat hij moest lachen, maar hij kon zich niet inhouden."

Martine Joziasse schreef een boekje over de mooie kanten van de ouderenzorg 'Zuster aan het werk' (foto: Omroep Zeeland)

Joziasse gaat door met het schrijven en delen van nieuwe, mooie momenten. "Ik sluit niet uit dat er een tweede bundel uitkomt", zegt ze met stralende ogen.

Het boekje Zuster aan het werk is te bestellen via zusteraanhetwerk@outlook.com.