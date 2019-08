Bedrijfsongevallen EPZ: een ongelukkige samenloop van omstandigheden of verwijtbare nalatigheid?

In 2015 vonden verschillende ongevallen plaats in de kolencentrale van EPZ. Twee bedrijven: EPZ en onderaannemer Sagro én twee leidinggevenden, een man van 60 jaar uit Goes en een man van 38 jaar uit Kapelle, worden door het Openbaar Ministerie verweten dat zij onvoldoende gedaan hebben om drie arbeidsongevallen te voorkomen.

Verslaggever Mercy Kamermans doet via Twitter live verslag:

Bestond er een bedrijfscultuur waarbij het niet zo nauw werd genomen met de veiligheidsvoorschriften? Dat is een vraag die vandaag wellicht beantwoord wordt. Wat wel duidelijk is, is dat de kolencentrale uit 1987 verouderd was. Deze zou 1 januari 2016 dicht gaan, maar dit werd vijf weken vervroegd door de ernstige incidenten die kort na elkaar plaatsvonden.

Twee dagen in Den Bosch

Voor de rechtszaak zijn twee dagen uitgetrokken. Vandaag en vrijdag. De zaak wordt behandeld door het Functioneel Parket en vindt daarom in Den Bosch plaats. Het Functioneel Parket is een specialistisch, landelijk opererend onderdeel van het Openbaar Ministerie dat zich onder meer bezighoudt met ernstige bedrijfsongevallen.

Wat gebeurde er tussen juli en november 2015? Een 64-jarige Vlissinger liep 24 juli 2015 tweedegraads brandwonden op door gloeiende asdeeltjes. De man was bezig met werkzaamheden aan een verstopte stoomketel.

Twee maanden later, op 23 september 2015, raakten in de biomassacentrale vier mensen gewond door stofexplosies. Twee van hen liepen ernstige verwondingen op. De biomassacentrale lag op het terrein van de kolencentrale.

Op 20 november 2015 overleed een 52-jarige man uit Vlissingen bij een bedrijfsongeval op het terrein van de kolencentrale. Volgens onderzoek van de politie kwam de man in een kolentrechter van een transportband terecht.