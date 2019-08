En opnieuw is er een Zeeuwse hittegolf, de tweede van dit jaar

Zomer in Zeeland, oplopende thermometer tikt de 30 graden aan (foto: Erica van Leeuwen-de Bruijn uit Kloetinge)

We noemen het een hittegolf als bij een erkend meetstation minstens vijf zomerse dagen op rij worden gemeten, daarvoor moet het minimaal 25 graden zijn, waarvan drie tropische dagen, met een temperatuur van boven de 30 graden. Westdorpe had vanmorgen al drie dertigers geregistreerd en één 25-plusser.

Tropische temperatuur

De andere twee meetstations hadden 'maar' twee tropische dagen gemeten en twee zomerse dagen. Daarom moest er bij die stations een tropische temperatuur, van boven de 30 graden dus, gemeten worden om ook daar van een hittegolf te spreken.

Gemeten maximumtemperatuur per dag per weerstation

Datum Westdorpe Vlissingen Wilhelminadorp 23 aug 27,0 graden 25,3 graden 25,0 graden 24 aug 30,3 graden 28,6 graden 29,7 graden 25 aug 31,8 graden 30,3 graden 30,9 graden 26 aug 31,7 graden 30,7 graden 30,6 graden 27 aug ... ... ...

De eerste hittegolf van dit jaar was in juli. Westdorpe was toen zelfs in de race om de warmste plek van Nederland ooit te worden, maar de temperatuur in het 'warmste dorp van Nederland', zoals Westdorpe weleens genoemd wordt, bleef net 0,1 graden onder het nieuwe record dat op diezelfde dag gevestigd werd door het meetstation van Gilze-Rijen.

Een maand eerder, in juni, leek Westdorpe ook op een hittegolf af te stevenen. Zondag 23 juni werd het er 28,8 graden, de dag erna tikte de thermometer de 30,5 graden aan en dinsdag 25 juni werd het zelfs 31,8 graden. Maar het feest ging niet door, woensdag 26 juni zakte de temperatuur naar 22,5 graden, geen hittegolf dus.

Hittegolf bij álle Zeeuwse meetstations

Toen het een maand later in juli wel warm genoeg werd voor een hittegolf gold die naast Westdorpe ook voor Wilhelminadorp. Het meetstation in Vlissingen kwam toen één 25-plusser tekort om van een hittegolf te kunnen spreken. Wanneer zowel Wilhelminadorp als Vlissingen vandaag de 30 graden aantikken, is het dus de eerste keer dit jaar dat er bij álle Zeeuwse meetstations sprake is van een hittegolf.

Lees ook: