Meeste middelbare scholen kiezen voor tropenrooster

Scholieren kunnen eerder naar huis en het strand opzoeken (foto: Ria Brasser)

Toch kiezen niet alle middelbare scholen voor deze maatregel. Scholengroep Pontes in Goes en Zierikzee heeft in veel lokalen airconditioning, waardoor de temperatuur aanvaardbaar is. Volgens de schoolleiding is er voldoende zuurstof en nergens sprake van hoge temperaturen. De reguliere schooltijden worden daarom aangehouden.

Ook het Lodewijk College in Terneuzen past het rooster niet aan. Wel blijven de zonneschermen omlaag, waardoor het volgens een woordvoerder koel blijft in de lokalen. "Toevallig geldt er iedere dinsdag een verkort lesrooster in verband met vergaderingen en overleg. Alle leerlingen zijn daardoor al om 14.10 uur vrij."

Tropenrooster op Ostrea Lyceum

Het Ostrea Lyceum in Goes is één van de scholen die een tropenrooster heeft ingevoerd. Lessen zijn tien minuten korter, omdat het in de middag te warm wordt in de lokalen. Leerlingen die anders tot 16.15 uur les hebben zijn nu om 14.45 uur vrij. Of er ook een aanpassing komt voor woensdag wordt later vandaag besloten.

Ook op het Scheldemond College in Vlissingen mogen leerlingen vandaag eerder naar huis. Er geldt vandaag een verkort lesrooster van 40 minuten in plaats van de gebruikelijke 50. Vanmiddag wordt besloten of ook op woensdag het tropenrooster wordt gevolgd.

Korter zevende en achtste lesuur

Het Calvijn College in Middelburg heeft geen tropenrooster, maar het zevende en achtste uur zijn met een half uur ingekort. Op de locatie in Goes duren lessen in de middag vijf minuten korter, zodat leerlingen de tijd hebben om te drinken. De locatie Kerkpolder in Krabbendijke heeft een aangepast rooster van 30 minuten, waardoor leerlingen uiterlijk om 13.50 vrij zijn. De andere locaties houden zich aan het lesrooster.

Ook CSW en Nehalennia in Middelburg korten hun lestijden in met een tropenrooster.

