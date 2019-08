Terneuzen verwijdert verwarrende borden in aanloop naar viering 75 jaar vrijheid

Verkeersborden Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

Borden die elkaar tegenspreken, genummerde omleidingsroutes zonder borden met de uitleg waar die je naartoe loodsen, voor wie niet bekend is in Terneuzen wordt het op zo'n manier een onoverzichtelijk doolhof. Daarom grijpt de gemeente nu in, na signalen van bewoners.

'Onduidelijke borden worden weggehaald'

"Vandaag worden enkele onduidelijke borden weggehaald", vertelt gemeentewoordvoerder Saskia de Vries. Het gaat onder meer om een fietsroute bij het sluizencomplex en een bord bij het busstation waar verkeerde tijden op werden vermeld.

"We kregen bijvoorbeeld verontruste telefoontjes van bewoners. Zij kregen door de bordjes de indruk dat ze niet over het sluizencomplex mochten fietsen", legt De Vries uit. "Dat is wel afgesloten voor auto's, maar niet voor fietsers en voetgangers. Dus hebben we de borden die wel die indruk wekken, weggehaald."

Proef op de som

Toen onze verslaggever gisteravond de proef op de som nam, kwam zij er inderdaad niet uit waar ze nu zaterdag volgens de omleidingsborden precies naartoe zou moeten rijden. Maar de Terneuzenaren zelf zeggen er geen last van te hebben. Ze kennen de stad naar eigen zeggen zo goed dat ze die omleidingsborden niet nodig hebben. Maar ze kunnen zich voorstellen dat het voor buitenstaanders onoverzichtelijk kan zijn.

"Er zullen wel problemen zijn, ja. Ik zag laatst een Belgische auto die op een gegeven moment niet verder kwam. Maar zelf heb ik er geen last van", zegt één inwoner van Terneuzen. "Ik kan me voorstellen dat het voor een buitenstaander wel verwarrend is ja", zegt een inwoonster van Terneuzen even verderop.

Verslaggever Nanzhu Hiddes snapt omleidingsborden niet, Terneuzenaren hebben er geen last van

Toch valt de verwarring voor de gasten zaterdag naar verwachting wel mee, denkt De Vries. "Verkeer vanaf de tunnel wordt al voor de afslag richting Terneuzen omgeleid naar de park & ride parkeerplaats aan de rand van de stad. Vanaf daar rijden er pendelbussen."

