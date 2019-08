Schrijver toneelstuk ZNF: 'Dit is de castratie van de kunst'

Lanoye was afgelopen zaterdag in boekhandel De Drukkery in Middelburg om over zijn nieuwste toneelstuk te praten. Dat er mensen zijn die aanstoot nemen aan het taalgebruik in de voorstelling respecteert hij, maar omgekeerd moet er ook respect zijn voor de vrijheid van meningsuiting in de kunst, vindt Lanoye.

Directeur Henk Schoute van het festival vertelde eerder al over de mails die hij ontving uit gereformeerde kringen naar aanleiding van de voorstelling. Hij begrijpt de gevoelens van deze groep mensen wel maar is duidelijk over de keuzes die zijn gemaakt.

Alex Mallems, artistiek leider van het Zeeland Nazomerfestival, is verantwoordelijk voor de dramaturgie bij alle voorstellingen. Theater is naar zijn idee de vrijplaats voor alle meningen uit de maatschappij. En dat is volgens hem ook altijd zo geweest.

De voorstelling 'Wie is bang' is tot en met zaterdag 7 september te zien in de Schouwburg in Middelburg en gaat daarna op tournee door Vlaanderen Nederland.

