Trainers Hoek en GOES hebben al in elkaars boekje gespiekt

De trainers Lieven Gevaert van Hoek en Ruud Pennings van GOES (foto: Omroep Zeeland)

Beluister hier de uitzending van De Zeeuwse Kamer:

De Zeeuwse Kamer over GOES en Hoek

In het radioprogramma gaf Pennings aan, dat hij het nog moeilijk vindt om in te schatten waar zijn ploeg dit seizoen zou kunnen eindigen. "Na vijf tot zeven wedstrijden kun je pas een doelstelling neerleggen die realistisch is", zei de oefenmeester. Afgelopen zaterdag begon GOES met een 2-3 uitoverwinning tegen DOVO in Veenendaal en in die wedstrijd viel de verdedigende speelstijl van GOES op. Volgens Pennings is dat geen graadmeter voor de rest van het seizoen. "We willen de speelstijl ten opzichte van afgelopen seizoen niet te veel aanpassen en aanvallend spelen. Het kan zijn dat het er zaterdag tegen DOVO allemaal vrij verdedigend uitzag. Maar dat had ook te maken met speelstijl en met het feit dat we niet iedereen beschikbaar hadden."

Hoek voor promotie

Voor Gevaert, die in zijn eerste wedstrijd bij Hoek met 1-0 wist te winnen van FC Lisse, is wel al duidelijk waar zijn ploeg dit seizoen voor speelt. "Wij willen de droom om te promoveren zo lang mogelijk levend houden", zegt de Belg. Gevaert werd pas vlak voor de eerste wedstrijd van Hoek aangesteld als trainer. Niet ideaal, maar ook niet onoverkomelijk. "Het liefst zou je je twee jaar willen voorbereiden op wedstrijden, maar zo werkt het niet in voetbal. En als je dan zo'n eerste wedstrijd wint kun je alle perikelen vergeten."

Ontmoeting

Gevaert en Pennings treffen elkaar op 21 september als de derby Hoek-GOES op het programma staat. Toch zal dat niet de eerste ontmoeting worden voor beide trainers. "Ik weet niet of Ruud het zelf nog weet, maar ik zat bij hem bij de oefenwedstrijd tegen Knokke." Pennings: "Jazeker, we zaten naast elkaar hé!" Gevaert met een knipoog: "Ik weet nog heel goed wat Ruud allemaal heeft opgeschreven over ons team." Pennings: "Dat is wederzijds hoor. Je had je boekje laten liggen toen je naar de bestuurskamer ging."