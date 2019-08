Politici zweten bij de perenpluk

GS loopt stage bij landbouwers (foto: Hans Colijn)

Gedeputeerde Dick van der Velde ging naar Kwadendamme, Jo-Annes de Bat was bij een akkerbouwer in Ovezande en Harry van der Maas was bij een akkerbouwer en melkveehouder in Nieuwdorp.

Eerste keer

Gedeputeerde Anita Pijpelink was samen met Commissaris van de Koning Han Polman bij een fruitteler in Kwadendamme. Voor Pijpelink was het de eerste keer dat zij deze stage meeliep. "Het is erg warm, dat zijn dus omstandigheden waaronder de plukkers nu moeten werken. Ik denk dat het goed is om ter plekke te zien wat er gebeurt. Dan hoor je waar mensen zorgen over hebben en wat de toekomst brengt. Dat kun je niet op de Abdij in een documentje lezen. Dan kun je het beste er naartoe gaan en met de mensen spreken."

Politici doen mee met de perenpluk

Gedeputeerde Pijpelink heeft met de perenpluk (foto: Hans Colijn)

Joris Baecke van de ZLTO zegt dat het jaarlijkse uitje goed is om de banden aan te halen. "Heel erg goed en nuttig. De ontwikkelingen in de land -en tuibouw gaan heel snel. Hierdoor horen ze het uit eerste hand."