Justitie: eigenaar kolencentrale was nalatig en maakte beoordelingsfouten

In 2015 kwam er een man van 52 jaar uit Vlissingen om het leven bij een bedrijfsongeval in de kolencentrale van EPZ in Borssele. In de rechtszaak van vandaag ging het vooral om de vraag of de verdachte bedrijven en leidinggevenden nalatig zijn geweest in het creëren van veilige arbeidsomstandigheden voor de werknemers waardoor de ongevallen konden gebeuren.

Man klom in kolentrechter

De rechter vertelde dat de man in een kolentrechter van een transportband terechtkwam. Hij klom in de trechter, omdat er plakkerig restafval in zat. Volgens de rechter was Sagro verantwoordelijk voor dat deel van het proces in de kolencentrale. Zowel EPZ als Sagro stellen dat de werknemer anders had moeten handelen. Hij moest het probleem melden en niet zelf oplossen.

Op eigen verzoek las de directeur van EPZ een verklaring voor. Hij vertelde dat de voorvallen grote gevolgen hebben gehad voor de slachtoffers, maar ook voor zijn collega's. Hij betuigde zijn medeleven met de nabestaanden en vertelde dat EPZ veiligheid altijd hoog in het vaandel heeft staan.

Ook de familie van het slachtoffer kwam aan het woord. De weduwe verwoordde het moment dat onbekende mannen aan de deur klopten om te vertellen dat haar man was overleden. Ze waren 35 jaar getrouwd en van plan om in 2020 naar Turkije te gaan om van hun oude dag te genieten. Ook kinderen van de man vertelden in een verklaring hoe erg ze hun vader missen. De nabestaanden eisten een schadevergoeding van 567.000 euro voor materiële en immateriële schade. Onder meer een begrafenis in Turkije en verlies aan verdienvermogen.

Twee andere arbeidsongevallen

's Middags behandelde de rechtbank twee andere arbeidsongevallen bij EPZ. Een ongeval in juli 2015 waarbij een medewerker brandwonden opliep door gloeiende asdeeltjes. De medewerker die de brandwonden opliep, wil geen contact meer met EPZ. Hij was ook niet bij de zitting aanwezig. De leidinggevende werd emotioneel toen hem naar deze zaak werd gevraagd.

Twee maanden later raakten vier mensen gewond door een stofexplosie tijdens het ontmantelen van het explosie-onderdrukkings-systeem. Stenen muren en stalen platen werden daarbij opgeblazen. Er werden aannames gedaan die niet bleken te kloppen. Zo werd gedacht dat er geen ontploffingsgevaar zou zijn. Die inschatting was dus niet goed.

Tijdens de zitting werd benadrukt dat de werknemers zelf ook fouten hebben gemaakt, tegelijkertijd werd benadrukt dat de gevolgen nooit zo groot waren geweest als zorgvuldiger met de veiligheidsregels was omgesprongen.

