Mishandeling Trekkertrek: drie jonge mannen gezocht

Oud-Vossemeer: Man (29) ernstig mishandeld bij Trekkertrekfestival

Het slachtoffer, Martijn Bevelander uit Sint Annaland, werd in de nacht van vrijdag 10 op zaterdag 11 mei om 01.00 uur aangevallen, kort nadat hij bij een ruzie tussen zijn vriendin en zijn ex tussenbeide kwam.

Gezellig

Volgens Bevelander was het voor het incident een gezellig. Rond 01:00 is het klaar en gaat Bevelander met zijn vriendin naar huis. Onderweg komt hij zijn ex en haar huidige vriend tegen. Er ontstaat, zonder dat hij het doorheeft, ruzie tussen de twee vrouwen. Bevelander sust de ruzie en ze lopen verder. Vervolgens voelt hij een tik achterop zijn hoofd. "Op dat moment was het zwart voor de ogen."

Kanker

Een van de daders wenst het slachtoffer, dat op de grond ligt, 'kanker' toe. Dat had impact, want in 2016 heeft hij de ziekte gehad. "Ze trappen tegen je kop en wensen je dat je volgende week weer kanker krijgt. Ik krijg daar nog steeds kippenvel van." Bevelander wordt nog steeds behandeld voor de ziekte.

Neus en oogkas gebroken

Bevelander wordt wakker in de ambulance. In het ziekenhuis blijkt dat zijn neus en oogkas gebroken zijn. Verder zit zijn linkeroog dicht en doet zijn kaak veel pijn. Hij kan daardoor zijn boerderijwerkzaamheden niet uitvoeren. "Mijn zicht is minder, ik mis 40 procent in dat oog. Je wordt er iedere dag mee geconfronteerd."

Martijn Bevelander zette zelf deze foto van zijn verwondingen op Facebook (foto: Martijn Bevelander)

In de uitzending van Opsporing Verzocht zei een politiewoordvoerder dat niet zeker is dat de mishandeling iets te maken heeft met de ruzie tussen de vrouwen. De politie denkt dat bezoekers van het evenement de daders gezien moeten hebben omdat de mishandeling bij het parkeerterrein gebeurde.

Signalementen

De politie kwam met signalementen van de daders. Eén van de mannen had kort, blond haar, een smal postuur en droeg een zwarte bril met een groot montuur. Mogelijk raakte de bril bij de mishandeling beschadigd. Deze man droeg donkere werkschoenen, waarmee het slachtoffer tegen het hoofd werd geschopt. Van de andere twee daders weet de politie dat een van hen bruin haar met krullen heeft.

