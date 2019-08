Zeeland Wordt Wakker: steekpartij, mishandeling en tunnelrondleiding

Steekpartij in Margrietenlaan Vlissingen (foto: HV Zeeland)

Steekpartij

Bij een steekpartij in de Margrietenlaan in Vlissingen is een persoon vannacht gewond geraakt. Volgens de politie gebeurde het incident kort na 02.00 uur, ter hoogte van de Irislaan. De politie zoekt nog naar de dader, en roept getuigen op zich te melden. Wat er precies is gebeurd heeft de politie nog niet bekendgemaakt.

Martijn Bevelander zette zelf deze foto van zijn verwondingen op Facebook (foto: Martijn Bevelander)

Mishandeling

De politie zoekt naar drie mannen tussen de 25 en 30 jaar oud die op zondagnacht 11 mei een 29-jarige man in Oud-Vossemeer ernstig hebben mishandeld.

Kijkje achter de schermen van de Westerscheldetunnel tijdens Nacht van de tunnel (foto: Omroep Zeeland)

Tunnelrondleiding

De Westerscheldetunnel is normaal gesproken natuurlijk niet toegankelijk voor voetgangers, maar tijdens de nacht van de tunnel konden honderd vaste klanten een kijkje achter de schermen nemen. Te voet kregen de bezoekers een rondleiding en uitleg over de veiligheid in en rondom de tunnel en wat je moet doen bij een calamiteit.

Grof taalgebruik Zeeland Nazomerfestival (foto: Omroep Zeeland)

Nieuwe sponsor en een klein protest

In Middelburg is het Zeeland Nazomerfestival 2019 van start gegaan. Havenbedrijf North Sea Port presenteerde zich als de nieuwe hoofdsponsor, en er was een klein protest tegen de omstreden openingsvoorstelling.

Het opkomende zonnetje boven het Schenge bij Goes. (foto: Carina Verlinde)

Het weer:

Het is vandaag wisselend bewolkt en broeierig warm. Boven België zijn enkele onweersbuien ontstaan en deze koersen richting Zeeland. In de loop van de ochtend neemt vanuit het zuiden de kans op een regen- of onweersbui toe. Er is ook ruimte voor de zon.

Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog met geregeld zon. Bij een aantrekkende zuidwestenwind wordt het 24 graden aan de kust en 29 in Zeeuws-Vlaanderen.

Later vanmiddag en vanavond neemt de kans op onweer toe en deze buien verdrijven de hitte. Vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgen meer zon, droger en minder warm met 22-24 graden.