Geen Zeeuwse proef met Midden-Oosters ontziltingssysteem

De ChristenUnie zag hierin een mogelijke oplossing voor het zoetwaterprobleem van de Zeeuwse landbouw. In grote delen van onze provincie is het grondwater te zout voor gebruik in de landbouw. Met deze techniek zou zeewater of brak grondwater kunnen worden ontzilt om het bruikbaar te maken voor de Zeeuwse boeren.

80 procent blijft onbenut

De partij was de techniek tegengekomen in een bericht op vork.org, een website over de voedselketen. Zonnepanelen gebruiken zonlicht om stroom te produceren, meestal met een rendement van zo'n 20 procent. De overige 80 procent blijft normaal gesproken onbenut.

Het ontziltingssysteem gebruikt die 80 procent om zeewater te laten verdampen. Met behulp van membranen wordt het zoete condenswater gescheiden en opgevangen, waardoor het systeem zeewater omzet in zoet water, zonder dat het energie kost.

'Nog in de kinderschoenen'

Volgens Gedeputeerde Staten is het een interessante techniek, maar het dagelijks provinciebestuur ziet geen kansen voor een toepassing op korte termijn in Zeeland. "De ontwikkeling ervan staat nog in de kinderschoenen. De beschreven resultaten zijn gebaseerd op laboratoriumproeven en opschaling naar gebiedsniveau lijkt nog ver weg", schrijft het provinciebestuur in antwoord op de vragen van ChristenUnie.

De provinciebestuurders zien meer heil in een Zeeuws ontziltingsproject. "Ontzilting van zout water wordt in Zeeland onderzocht door Dow, Evides en (Waterschap, red.) Scheldestromen. Hun aanpak kost elektriciteit, maar heeft zich al wel in de praktijk bewezen", aldus GS.

Kosten te hoog

Het leek er lange tijd op dat een ander ontziltingssysteem zou worden aangelegd bij een nieuwe woonwijk in Kapelle. Zonnepanelen zouden in dat systeem bij overcapaciteit op zonnige dagen met behulp van een speciaal membraan brak grondwater ontzilten.

De gemeenteraad vond de kosten echter te hoog, waarna in juni de stekker uit het project werd getrokken. Wel werd daarbij de mogelijkheid opengelaten om de techniek in de toekomst op een andere locatie toe te passen.

