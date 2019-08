Knipperende lampjes op windmolens van Windpark Krammer kunnen uit

Knipperende verlichting van windmolens (foto: Henk van Griethuijsen uit Goes)

Normaal gesproken staan de lampjes constant preventief te knipperen, om te voorkomen dat laagvliegende vliegtuigen of helikopters de windmolens over het hoofd zien en er tegenaan vliegen. Bij Windpark Krammer kunnen die lichtjes uit. Het windpark krijgt namelijk een radarsysteem, waarmee de overvliegende luchtvaart wordt gedetecteerd. Pas wanneer er vliegverkeer enigszins in de buurt komt, gaan de lampjes aan.

Allerlei manoeuvres

Het systeem met de radar is uitgebreid getest. Met een klein vliegtuig werden allerlei manoeuvres uitgevoerd in de omgeving van Windpark Krammer. Tijdens de vlucht werd met mobiele meetapparatuur getest of het vliegtuig door de radar wordt gedetecteerd. De resultaten van die test waren positief.

Nadat die proef succesvol was verlopen, heeft Windpark Krammer de benodigde vergunningen aangevraagd en gekregen. Ook bleek de toekomstige radarpost bij Wemeldinge geschikt om luchtvaartuigen bij windparken in de omgeving te kunnen detecteren. Dus staan alle seinen op groen voor de aanleg van het systeem.

Radarsignalen

De uitbreiding van de radarpost in Wemeldinge met een luchtvaartradar moet op 1 januari 2021 gereed zijn. Vanaf dat moment zijn radarsignalen voorhanden waarmee luchtvaartverlichting van windparken kan worden aangestuurd. Windpark Krammer is nu in overleg met Rijkswaterstaat over het medegebruik van de radarsignalen.

Windpark Krammer is ook deels eigendom van Zeeuwse burgers. De coöperatie Zeeuwind heeft samen met Deltawind uit Goeree-Overvlakkee het initiatief voor de bouw van het park genomen. In totaal zijn er 4.000 burgers bij de coöperaties aangesloten.

Detectiesysteem voor vleermuizen en vogels

Sowieso is geprobeerd om met de aanleg van het windpark zoveel mogelijk rekening te houden met de natuur. Naast het radarsysteem waardoor de obstakelverlichting niet meer preventief hoeft te knipperen zit er ook een detectiesysteem voor vleermuizen en vogels in de windturbines. Zodra er een dier in de buurt komt van de wieken, stopt de molen met draaien.

