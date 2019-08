Waarom Zeeuwse koophuizen onder 3 ton vaak maar een paar dagen te koop staan

In het eerste kwartaal van 2018 moest je als huisbezitter 85 dagen op een koper wachten. Inmiddels heb je je huis al definitief verkocht na 39 dagen. De NVM rekent dan de tijd tussen het te koop zetten en het passeren van de akte bij de notaris. In werkelijkheid zijn huizen vaak al na een paar dagen onder voorbehoud verkocht.

Dat blijkt ook uit reacties van woningzoekenden en mensen die hun huis hebben verkocht. Zo geeft een verkoper aan dat zijn huis het huizenkrantje niet eens heeft gehaald omdat het voor verschijnen van het krantje al verkocht was. En een koper zegt: ''Wij hebben een aantal keer misgegrepen en hebben toen maar een nieuwbouw woning gekocht."

De verkooptijd (in dagen) sinds het vierde kwartaal van 2017:

"Je gaat erbij moeten zijn!" zegt Hendrik Verhoeve. Hij is voorzitter van NVM Zeeland en heeft zelf ook een makelaardij. Volgens hem is de tijd voorbij dat je een week kunt wachten met een kijkafspraak. En hij raadt aan, hoewel dat preken voor eigen parochie is, om niet te wachten tot publicatie op Funda of de huizenkrant maar je in te schrijven bij een makelaardij als woningzoekende of een aankoopmakelaar in de arm te nemen.

Huizenprijs in Zeeland lager dan in de rest van Nederland Zeeland blijft achter in de hausse op de huizenmarkt. Terwijl de huizenprijzen in de rest van Nederland blijven stijgen, zijn de prijzen Zeeland inmiddels iets aan het dalen. De afstand tussen Zeeland en de buren wordt steeds groter. In Zeeland betaalde je eind juni 239.000 euro voor een woning, 64.000 euro minder dan het Nederlandse gemiddelde.

"Funda heeft sowieso al een dag vertraging. Makelaars hebben dan ondertussen al hun klantenbestand geïnformeerd. Want van de tien woningzoekenden bij de vorige woning zijn er na de koop nog negen over. En die krijgen direct te horen: er is weer een woning op de markt."

