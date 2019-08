Volg de herdenking van de Slag om de Schelde live bij Omroep Zeeland

Eerdere herdenking van de Slag om de Schelde (foto: Ria Brasser)

Vanaf 9.00 uur is Omroep Zeeland aanwezig in Terneuzen. Via een liveblog op de website, word je op de hoogte gehouden van alles wat er in Terneuzen gebeurt. Onze verslaggevers volgen ter plekke de officiële opening maar houden je ook op de hoogte van alle andere activiteiten op het festivalterrein.

Ben jij ook aanwezig bij de herdenking? Wij zijn nieuwsgierig naar jouw foto's en video's van die dag. Gebruik de hashtag #slagomdeschelde op Twitter en Instagram zodat wij je bericht terug kunnen vinden en in het liveblog kunnen gebruiken.

Televisie en radio

Op televisie kun je ook de hele dag meekijken naar de festiviteiten. Presentator Martijn van der Werff praat in Terneuzen met genodigden en bezoekers. En tussen 14.30 en 16.00 uur zendt Omroep Zeeland de officiële herdenking uit die gemaakt wordt door de NOS. Daarnaast kun je op televisie de hele dag kijken naar programma's die Omroep Zeeland in de afgelopen jaren heeft gemaakt over Zeeland in de oorlogsjaren en De Slag om de Schelde.

Ook op de radio is Omroep Zeeland er de hele dag bij. De verslaggevers in Terneuzen houden je op de hoogte van zowel het officiële programma als de andere activiteiten op het festivalterrein.

Aandacht voor bevrijding van Zuid-Nederland

Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima en minister-president Rutte komen zaterdag 31 augustus naar Terneuzen om het begin van 75 jaar vrijheid in Nederland te vieren. Samen met een groot aantal internationale gasten wordt er aandacht geschonken aan de bevrijding van Zuid-Nederland én aan de Slag om de Schelde.

In Terneuzen is voor deze dag een Vrijheidsplein opgebouwd langs de dijk waar diverse optredens zijn, van onder andere Maan, Isabel Provoost, Roel van Velzen en Splendid. Daarnaast komt er een Vrijheidsboulevard waar het hele verhaal van de Slag om de Schelde onder de aandacht wordt gebracht en een Vrijheidshuis waar verhalen gedeeld worden. Het hele programma vind je op vrijheid.nl.

Het startsein van 75 jaar Vrijheid wordt gegeven door koning Willem-Alexander, met het luiden van een belboei. Dan begint -om 15.40 uur- ook de vlootschouw en vliegen historische vliegtuigen over Terneuzen.

